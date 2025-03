La Seguretat Social avisa els pensionistes: aquest és el document que han de presentar abans del 31 de març

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Milers de pensionistes espanyols residents a l’estranger hauran de realitzar un tràmit crucial abans del 31 de març si volen continuar percebent la seua prestació econòmica. La Seguretat Social ha establert com a requisit obligatori la presentació de la denominada "fe de vida", un document gratuït que certifica que el beneficiari segueix amb vida i, per tant, manté el seu dret a rebre la pensió. Aquesta mesura afecta exclusivament jubilats que resideixen fora d’Espanya, així com beneficiaris de pensions no contributives que hauran de presentar el seu certificat anual de rendes.

L’incompliment d’aquesta obligació comporta greus conseqüències per als afectats. Segons confirmen fonts oficials, la no-presentació del document en el termini establert provocarà la suspensió immediata del pagament de la pensió fins que es regularitzi la situació. Aquesta iniciativa forma part dels mecanismes de control implementats per l’administració per evitar fraus i garantir que les prestacions arribin únicament als qui legítimament tenen dret a percebre-les.

La Seguretat Social ha posat en marxa diverses vies per facilitar aquest tràmit, incloent una aplicació mòbil que permet realitzar el procés de forma telemàtica, evitant així desplaçaments innecessaris. Malgrat això, milers de pensionistes desconeixen encara aquesta obligació, la qual cosa podria traduir-se en importants problemes econòmics per a molts jubilats espanyols a l’estranger en els propers mesos.

Com presentar la fe de vida correctament?

Els pensionistes disposen de múltiples opcions per complir aquest requisit administratiu. La forma més innovadora és a través de l’aplicació mòbil VIVESS desenvolupada per l’Institut Nacional de la Seguretat Social (INSS), accessible mitjançant l’enllaç run.gob.es/vopvivess. Aquesta eina digital utilitza tecnologia de reconeixement facial biomètric, la qual cosa permet als beneficiaris realitzar l’acreditació directament des del seu telèfon mòbil, obtenint una confirmació immediata.

Per als qui prefereixin mètodes més tradicionals, existeix la possibilitat de presentar un certificat de fe de vida i estat mitjançant compareixença personal a l’Oficina Consular corresponent o a través d’una certificació expedida per la Conselleria o Secció de Treball, Migracions i Seguretat Social.

En casos d’impediment físic de l’interessat, es contempla la representació per part d’un familiar o parent proper, que haurà d’aportar la següent documentació:

Còpia del DNI o passaport del jubilat

Original del document d’identitat o passaport del representant

Autorització manuscrita i firmada pel jubilat, tret d’impossibilitat física

Certificat mèdic recent (expedit en els 15 dies anteriors a la sol·licitud) o un altre document que acrediti la impossibilitat o dificultat del desplaçament del jubilat i, en el seu cas, la impossibilitat d’atorgar una autorització. És important destacar que aquest certificat mèdic ha de ser notariat i comptar amb la postil·la de La Haia.

Certificat de rendes: un altre tràmit obligatori per a pensions no contributives

Paral·lelament, els beneficiaris de pensions no contributives de jubilació i invalidesa tenen l’obligació de presentar un certificat de rendes abans de finalitzar el primer trimestre de l’any. Aquest document ha de reflectir amb precisió els ingressos tant del beneficiari com de les persones que conviuen amb ell.

L’Institut de Majors i Serveis Socials (Imserso) analitza meticulosament aquesta informació per detectar possibles variacions en els ingressos familiars. L’objectiu fonamental és regularitzar els imports percebuts durant l’any anterior i establir la quantia corresponent per a l’exercici en curs, que podrà augmentar o disminuir de forma inversament proporcional als canvis en els ingressos del pensionista.

Els interessats poden presentar aquest certificat a través de diferents vies:

Via electrònica: Mitjançant la Seu Electrònica de l’ Imserso , accedint a la pàgina web oficial

Presencialment: A les oficines de l’ Imserso o de la Seguretat Social

Correu postal: Remetent la documentació a la delegació corresponent

Què passa si no es presenta la fe de vida a temps?

Les conseqüències de no complir aquest tràmit administratiu poden ser severes per als afectats. La normativa estableix que, després del venciment del termini el 31 de març, la Seguretat Social procedirà a suspendre el pagament de la pensió fins que es rebi la documentació requerida.

Aquesta mesura, encara que estricta, respon a la necessitat d’evitar pagaments indeguts i garantir la sostenibilitat del sistema. No obstant, una vegada presentada la fe de vida, es reactivarà el pagament de la pensió, incloent els retards corresponents al període de suspensió.

Les autoritats recomanen encaridament no deixar aquest tràmit per a última hora, especialment considerant que en alguns països els procediments administratius poden dilatar-se en el temps.

Per què s’exigeix aquest document només a residents a l’estranger?

La raó fonamental per la que es requereix la fe de vida exclusivament a pensionistes residents fora d’Espanya rau en les limitacions de l’administració per verificar de manera automàtica la seua supervivència. Mentre que per als residents en territori nacional existeixen mecanismes de comprovació a través del padró municipal i altres registres públics, aquesta verificació resulta impossible quan el beneficiari resideix en un altre país.

Aquesta mesura, implementada a nombrosos països del nostre entorn, pretén evitar situacions de frau en les quals es continuï percebent una pensió després de la mort del titular. El document garanteix que el sistema de pensions funcioni amb transparència i rigor, assegurant que les prestacions arriben exclusivament als qui tenen dret a percebre-les.

Els experts en seguretat social assenyalen que, malgrat les molèsties que pugui ocasionar aquest tràmit, resulta fonamental per mantenir la integritat del sistema i protegir els drets de tots els pensionistes.