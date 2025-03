La Guardia Civil alerta sobre una estafa a Wallapop que afecta milers d’usuaris

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Civil ha emès una alerta urgent a través de les xarxes socials sobre un increment alarmant d’estafes a Wallapop, la popular plataforma de compravenda entre particulars. El cos policial ha difós un vídeo en TikTok per advertir els ciutadans sobre un sofisticat mètode de frau que està causant importants pèrdues econòmiques a venedors de tot Espanya. El cas més recent que ha motivat aquesta advertència involucra una dona que intentava vendre un telèfon mòbil valorat en 850€ i que va ser víctima d’aquest engany en acceptar realitzar la transacció fora de l’entorn segur de l’aplicació.

Segons detallen les autoritats, el modus operandi dels estafadors consisteix a contactar a venedors a través de la plataforma i, després de mostrar interès en el producte, proposar de finalitzar l’operació fora dels canals oficials de Wallapop. A continuació, la víctima rep un correu electrònic aparentment oficial, suposadament enviat per la mateixa Guàrdia Civil, amb instruccions detallades i garanties per a l’enviament de l’article. Tanmateix, aquests missatges procedeixen en realitat de direccions particulars i formen part de l’entramat fraudulent. Una vegada enviat el producte, el suposat comprador desapareix sense efectuar el pagament acordat, deixant el venedor sense l’article i sense la compensació econòmica.

Mètodes utilitzats pels ciberdelinqüents a les plataformes de compravenda

Els estafadors estan recorrent a tècniques cada vegada més elaborades per enganyar els usuaris de Wallapop i plataformes similars. Segons ha explicat la Guàrdia Civil, la suplantació d’identitat és un dels principals recursos utilitzats. Els delinqüents creen perfils falsos fent-se passar per compradors interessats i fins i tot arriben a suplantar la identitat d’organismes oficials o de la mateixa plataforma per generar confiança en les víctimes.

"Els correus fets servir pels estafadors solen incloure errors ortogràfics i provenen de direccions no oficials", adverteixen des de la Guàrdia Civil. Aquests detalls haurien de fer saltar les alarmes qualsevol usuari atent. Els experts en ciberseguretat assenyalen que aquest tipus de fraus s’ha incrementat un 34% l’últim any, coincidint amb l’augment del comerç electrònic entre particulars.

Un aspecte fonamental d’aquestes estafes és aconseguir que la transacció es realitzi fora de l’entorn protegit de la plataforma. "En completar una operació fora de Wallapop, l’usuari perd automàticament totes les proteccions i verificacions que ofereix el sistema", explica la Guàrdia Civil en el seu comunicat. L’aplicació compta amb mecanismes de seguretat dissenyats precisament per evitar aquest tipus de fraus, incloent sistemes de valoració d’usuaris i passarel·les de pagament segures.

Consells de seguretat per operar en plataformes de segona mà

Davant de l’increment d’aquests casos, la Guàrdia Civil ha elaborat una sèrie de recomanacions perquè els usuaris puguin realitzar transaccions segures a Wallapop i altres plataformes similars:

En primer lloc, és fonamental mantenir totes les comunicacions dins de l’aplicació oficial, evitant traslladar les converses a altres canals com WhatsApp o correu electrònic. A més, convé verificar sempre la reputació del comprador o venedor, revisant les seues valoracions prèvies i l’antiguitat del seu perfil a la plataforma.

"No caiguis en aquest tipus d’enganys", adverteixen des del cos policial, recordant que "la Guàrdia Civil no controla cap tipus de transacció en aquestes plataformes". Per això, qualsevol comunicació suposadament oficial ha de ser rebuda amb escepticisme i verificada a través dels canals oficials abans de procedir.

Per a transaccions de valor elevat, es recomana utilitzar el servei d’enviament i pagament segur que ofereix la plataforma, encara que això suposi assumir una petita comissió. Aquesta opció garanteix que el comprador no rebrà el producte fins que el venedor hagi rebut el pagament, actuant la plataforma com a mitjancer de confiança.

Com identificar un intent d’estafa a Wallapop ?

Detectar un possible intent de frau no sempre és senzill, però existeixen senyals d’alerta que poden ajudar els usuaris a protegir-se. Les presses injustificades per part del comprador, la insistència a sortir de la plataforma, oferir més diners del sol·licitat o la proposta de mètodes de pagament poc habituals són indicadors clars d’una possible estafa.

Els experts en ciberseguretat recomanen també desconfiar de compradors que es mostrin excessivament interessats i no negociïn el preu, especialment quan es tracta d’articles de valor considerable. Aquests comportaments solen formar part de les estratègies utilitzades pels estafadors per generar una falsa sensació d’urgència que porti al venedor a baixar la guàrdia.

Un altre aspecte important és revisar acuradament les adreces electròniques. Els dominis oficials d’empreses o institucions mai no utilitzaran comptes de serveis gratuïts com Gmail o Hotmail. Qualsevol comunicació suposadament oficial que provingui d’aquests servidors s’ha de considerar fraudulenta.

Què fer si has estat víctima d’una estafa?

Si malgrat les precaucions un usuari cau en una d’aquestes estafes, és fonamental actuar amb rapidesa. El primer pas és denunciar l’ocorregut davant de la Guàrdia Civil o la Policia Nacional, aportant totes les dades disponibles sobre la transacció: captures de pantalla de les converses, correus electrònics rebuts, informació de l’enviament si s’ha produït i qualsevol altre detall que pugui ajudar en la investigació.

També és important notificar el succeït a la plataforma on es va iniciar el contacte. Encara que Wallapop no pot fer-se responsable de transaccions realitzades fora del seu sistema, la informació proporcionada ajuda a identificar i bloquejar els comptes fraudulents, protegint així altres usuaris.

Finalment, si l’estafa ha implicat la transferència de dades bancàries o informació personal sensible, es recomana contactar immediatament amb l’entitat financera per bloquejar possibles operacions fraudulentes i canviar les credencials d’accés a serveis online que poguessin veure’s compromesos.

La Guàrdia Civil continua monitorant aquestes activitats delictives i actualitzant les seues recomanacions per mantenir informada la població. Les plataformes de compravenda representen una excel·lent oportunitat per a l’economia circular, però requereixen que els usuaris extremin les precaucions per no convertir-se en víctimes d’estafadors cada vegada més sofisticats.