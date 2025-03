Més de vuitanta lleidatans esperen un trasplantament

Presentació de la campanya protagonitzada per José Corbacho. - DEPARTAMENT DE SALUT

Un total de 81 lleidatans estan en la llista d’espera per ser trasplantats d’un òrgan, segons xifres de l’Organizació Catalana de Trasplantaments (OCATT). Fins al febrer, 76 d’aquests pacients esperaven un trasplantament renal, la qual cosa suposa un augment del 38% respecte al mateix període de l’any passat. Mentrestant, hi ha quatre pacients en espera d’un trasplantament pulmonar i un, de cor. Segons aquestes xifres, en els dos primers mesos de l’any es van fer 10 trasplantaments de pacients de les comarques lleidatanes, tres menys que l’any passat, dels quals 8 van ser renals. En el mateix període, s’han registrat dos donants, els mateixos que el 2024, i una negativa familiar a la donació (l’any passat n’hi va haver dos).

Per conscienciar sobre la importància d’aquest gest altruista que salva vides, el departament de Salut i l’OCATT han posat en marxa la campanya Donar òrgans és donar vida per conscienciar sobre la importància de la donació d’òrgans i de teixits. Està protagonitzada pel cineasta i humorista José Corbacho, trasplantat renal de donant viu. “Rebre el ronyó de la meua germana ha representat una bola extra, poder continuar vivint”, va agrair Corbacho. “No només canvies la vida de persones malaltes, sinó que dones una segona oportunitat a persones que, sense donacions, no la tindrien”, va explicar l’humorista.

Coincidint amb el Dia del Trasplantament, que es va celebrar ahir, el ministeri de Sanitat, a través de l’Organització Nacional de Trasplantaments, va ressaltar que els espanyols es troben entre els ciutadans de tot el món que més probabilitats tenen de rebre un òrgan quan el necessiten. El 2024, Espanya va batre un rècord a l’assolir la xifra de 6.464 trasplantaments d’òrgans.