Jornada a Verdú de jocs tradicionals com a eina d’inclusió

Publicat per Laia Pedrós Creat: Actualitzat:

Verdú es va convertir ahir en la capital dels jocs tradicionals gràcies a l’Associació Alba amb la tercera edició del Bòlit. La plaça Major de la localitat es va omplir al matí amb gran diversitat de jocs tradicionals i més d’un centenar de persones, entre les quals els alumnes de l’escola Jardí, usuaris de les dos residències de gent gran de Verdú i persones amb especials dificultats vinculades als centres de recursos de l’Associació Alba. A la tarda la trobada es va obrir a tots els veïns amb jocs de taula d’habilitat, enginy o destresa amb l’objectiu que petits i grans puguin compartir un temps jugant junts.

Xènia Boleda, dinamitzadora comunitària d’Alba, va explicar que “es tracta d’un encontre en el qual apostem pel joc com a eina d’inclusió, relacions intergeneracionals i de foment de la cultura”. Durant el matí els assistents van poder provar una trentena de jocs tradicionals, entre els quals hi havia el bòlit, a càrrec de l’associació Anem de Bòlit d’Anglesola, les baldufes, els bastons dels pastors, tota mena de jocs de punteria, el circuit de xapes i en aquesta ocasió es van estrenar les bitlles amb el Club de Bitlles Tàrrega. A més, la jornada va estar amenitzada per la Companyia de Jocs L’Anònima.

Per la seua part, Montse Parra, delegada de Cultura a Lleida, va reivindicar activitats com la de Verdú que “uneixen la part social amb la cultural en una plaça plena de jocs que comparteixen persones de totes les edats”.

D’altra banda, aquest encontre de Verdú va ser guardonat l’any passat com a millor iniciativa de cultura popular amb el premi Arç Cooperativa a l’Activitat en els Premis Antoni Carné de l’Associacionisme Cultural Català.