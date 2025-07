Voluntaris contra el càncer de pulmó

El Servei de Pneumologia de Lleida va iniciar el març del 2023 un programa pilot per fer un cribratge de persones amb risc de tenir càncer de pulmó i apostar pel diagnòstic precoç per combatre un dels tumors més freqüents i més mortífers. Per a això, compta amb 340 voluntaris però busca més persones, per la qual cosa insta els ciutadans que ho desitgin i compleixin els requisits a sumar-se per poder arribar a més població. La doctora Jessica González, facultativa especialista del Servei de Pneumologia de l’Hospital Arnau de Vilanova i de l’Hospital Santa Maria de Lleida, va explicar ahir a SEGRE que de les persones que han participat en el programa pilot s’han diagnosticat 13 casos de càncer, dels quals 12 estaven en estadi 1, la qual cosa significa que són curables mitjançant cirurgia.

“L’objectiu és revertir la tendència, ja que al territori la meitat dels tumors de pulmó que es diagnostiquen es troben en estadis avançats, concretament el 55% del total, i ja no s’hi pot fer res”, va destacar. Amb el cribratge, els professionals volen apostar pel diagnòstic precoç i poder salvar vides. A més, ampliar el nombre de pacients amb més voluntaris “perquè beneficiï més persones”.

Els resultats són molt positius, va destacar en aquest sentit González. La importància d’aquesta detecció precoç es demostra en la supervivència dels pacients: en el còmput general, a deu anys, se situa entre el 12 i el 15%, quan en els programes de cribratge aquest percentatge augmenta fins entre el 85% i el 90%.

A Catalunya encara no hi ha un cribratge del càncer de pulmó per part de la sanitat pública. En aquest sentit, González va remarcar que “arribarà en poc temps i aquests programes pilot ajuden a saber si és factible, que ho és, i com implementar-lo”. Va afegir que als EUA fa més de vint anys que es fa i que ella s’hi ha format en aquest país. “El diagnòstic precoç és vital en aquest tipus de tumors perquè quan arriben els símptomes ja està avançat i no podem actuar”, va recordar.

Els primers resultats d’aquest programa es van presentar el novembre passat a la Granadella, on l’Atenció Primària va ser una de les primeres a derivar pacients per al cribratge. “És important enfocar la població susceptible, com els fumadors de risc, i la Primària és una bona porta d’entrada per detectar com més aviat millor i poder tractar-los”.

Prova de sang en excrements contra el tumor colorectal

Un estudi demostra que la prova de sang oculta en excrements i la colonoscòpia tenen una eficàcia equivalent per poder detectar preventivament el càncer colorectal. Els investigadors fan una crida a participar en proves preventives i a Catalunya només s’hi sotmeten un 50%.