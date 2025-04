Gerb es rendeix al teatre en el primer Festival de Camp

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El teatre contemporani va ser el protagonista ahir en la primera edició del Festival de Camp de Gerb, iniciativa de l’EMD i el Centre de Titelles de Lleida. El camp municipal va ser l’epicentre de la nova proposta amb un terreny de joc màgic en el qual nou espectacles de sis companyies diferents van omplir de color aquest racó de la Noguera.

Així, va obrir la programació Pirene, d’Apikipala, una instal·lació participativa per als més petits que va instar a descobrir els paisatges del Pirineu a través de jocs artesanals. També estava prevista la fusió de teatre gestual i música en directe de Carrilló, de La Tal, i el surrealisme, humor i sorpreses de Manneken’s Pis, de Campi Qui Pugui.

Un gran elefant que recorre tothom fomentant el respecte als animals i la naturalesa és l’eix d’Hathi del Centre de Titelles de Lleida, mentre que The Belhop d’Hilariar Marionetas s’inspira en l’edat d’or dels grans hotels per a la seua proposta de circ i humor per a tota la família. El programa també incloïa Parasiti Circus, de Têtes de Mules, recuperant l’esperit del teatre ambulant.