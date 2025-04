Catalunya comença la vacunació contra el virus del papil·loma humà en nois de fins a 18 anys

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

Catalunya ha començat aquest mes d'abril la vacunació contra el virus del papil·loma humà (VPH) en nois d'entre 14 anys –que en facin 15 enguany– a 18 als centres d'atenció primària (CAP). D’aquesta manera podran rebre la vacuna amb una única dosi els nois nascuts entre el 2007 i el 2010.

La protecció davant del VPH per prevenir sobretot el càncer de coll uterí va començar el curs 2008-09 per a les nenes que aleshores feien 6è de primària i, des del 2022-23, es vacuna també de forma sistemàtica els nens d’entre 11 i 12 anys. Els responsables del Departament de Salut volen arribar a uns 150.000 joves que fins ara per edat no havien pogut vacunar-se i fan una crida a “protegir-se a ells i el conjunt de la població”.