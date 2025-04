Els Tres Tombs d’Anglesola mantenen viva la tradició

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Anglesola es prepara per viure amb intensitat la tradicional celebració dels Tres Tombs, una festivitat arrelada al món rural català que tindrà el seu moment culminant aquest diumenge. Encara que els actes comencen avui, el plat fort serà la processó de carros i cavalleries que recorrerà els carrers d’aquesta localitat lleidatana, mantenint viu un costum centenari que simbolitza l’estreta relació entre l’ésser humà i els animals de tasca.

Segons explica la Federació Catalana dels Tres Tombs, cada una de les tres voltes té un significat tradicional: la primera sol·licita protecció per als animals, la segona cerca assegurar una bona collita i la tercera invoca salut per a les persones. A Anglesola es manté el recorregut habitual amb petites modificacions per "evitar massa separació entre els carros". Els organitzadors han dissenyat un itinerari on cada volta es fa cada 1,3 km, sumant un total de gairebé 4 quilòmetres. Un aspecte destacat de l’edició d’aquest any és la participació d’entre 25 i 30 nens a títol personal, sense el suport formal de l’associació de famílies de l’escola pública local.

Com és habitual, la missa solemne i la benedicció dels cavalls precediran a l’inici de la desfilada, un moment carregat de simbolisme que connecta amb les arrels agràries de la societat catalana tradicional.

Adaptació als nous temps

La celebració dels Tres Tombs ha evolucionat per adaptar-se a la sensibilitat contemporània, especialment referent al benestar animal. El protocol establert per la Federació Catalana precisa que els recorreguts de les cavalcades solen ser curts i la majoria dels carros són decoratius o "de fantasia", el que redueix considerablement els riscos associats a un sobreesforç dels cavalls.

Els estudis científics avalen que els cavalls participants, amb un pes que oscil·la entre els 350 i 500 kg, tenen capacitat per arrossegar com a mínim entre el doble i el triple del seu pes corporal, depenent de la seua morfologia i del tipus de carro. No obstant, els animals són sotmesos a una avaluació contínua per verificar que es troben en perfecte estat de salut.

Durant el recorregut, es respecta escrupolosament la distància entre carros i es procura que les bandes de música es mantinguin a més de 30 metres de les cavalleries, amb l’objectiu d’evitar situacions d’estrès en els animals. A més, en dissenyar l’itinerari, els organitzadors han tingut en compte factors com l’existència de carrers estrets, pendents pronunciats o paviments relliscosos que podrien suposar un risc.

Una tradició que uneix a nombroses localitats

Anglesola és només una de les moltes poblacions que reivindiquen el passat traginer tan vinculat a la història humana. Forma part de la Federació Catalana dels Tres Tombs, que organitza al llarg de l’any aproximadament 90 cavalcades, donant vida a algunes de les festes més populars i multitudinàries de Catalunya.

El calendari de celebracions d’aquest any va començar el 12 de gener, amb esdeveniments en localitats com Martorell, Argentona o Cerdanyola del Vallès. El mes de gener concentra gairebé un terç de les convocatòries, sent el període més intens. Després d’Anglesola, són previstes festes similars en una quinzena de localitats, entre elles Alcarràs (27 d’abril), L’Ampolla, Camarles, El Prat de Llobregat, Sant Carles de la Ràpita, Montblanc o Tivissa. El cicle de celebracions culminarà l’octubre, amb jornades a Miravet (dia 5) i Cervelló (dia 19).