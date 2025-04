Més territori i finançament en el tercer Reexim L’OESST

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El projecte Reeixim L’OESST va presentar ahir la tercera edició, que inclourà més territori i comptarà amb més finançament que en els anys anteriors. En aquesta nova convocatòria, el programa, impulsat per Ponent Coopera, compta amb la participació de l’Associació Leader de Ponent i sis consells comarcals de la demarcació de Lleida: Segrià, Garrigues, Urgell, Pla d’Urgell, Noguera i Segarra. Aquest últim se suma ara per primera vegada al projecte, que ja s’ha consolidat com una iniciativa clau per al desenvolupament econòmic del territori. Aquest any, la iniciativa ha previst un programa formatiu gratuït dirigit a totes les persones interessades a crear-ne una cooperativa i de matchfunding, un sistema de finançament col·lectiu publicoprivat a través de la plataforma Goteo.org en el qual el Patronat de Promoció Econòmica de la diputació de Lleida i els consells comarcals igualaran amb un fons públic de 24.000 € (fins a 4.000 € per comarca) les aportacions que faci la ciutadania en els projectes emprenedors. La iniciativa preveu repartir 48.000 € o més en un màxim de sis projectes, que es triaran en funció de les bases previstes.

La convocatòria està dissenyada perquè els sis projectes guanyadors, un projecte per cada comarca, puguin arribar a aconseguir un finançament de 8.000 € o més en el procés de finançament col·lectiu entre les aportacions privades i públiques. Aquesta tercera edició està dirigida a persones o col·lectius emprenedors que vulguin iniciar un projecte empresarial cooperatiu en alguna de les comarques de Ponent.

L’itinerari formatiu s’iniciarà el 30 d’abril i constarà de 8 sessions virtuals de tres hores setmanals. Al juliol i l’agost, els aspirants podran presentar els seus projectes definitius perquè un jurat els valori i triï les 6 idees guanyadores. Una vegada escollides, els creadors rebran formació i acompanyament intensiu el mes de setembre per dissenyar les campanyes de comunicació i finançament col·lectiu per poder assolir l’objectiu de finançament mínim (almenys uns 4.000 € per projecte).