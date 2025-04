El papa reapareix per sorpresa després del seu ingrés

Publicat per Agències Creat: Actualitzat:

El papa Francesc va tornar ahir a presentar-se en persona davant dels fidels a la plaça de Sant Pere, després de dos setmanes de convalescència aïllada a la seua residència vaticana i 38 dies d’hospital per problemes respiratoris. Francesc va aparèixer per sorpresa en una cadira de rodes que ja havia fet servir en el passat pels seus problemes de mobilitat i rebent oxigen a través d’unes cànules nasals. “Bon diumenge a tothom. Moltes gràcies”, van ser les seues breus paraules dedicades als milers de fidels que havien assistit a la missa del Jubileu dels Malalts. Malgrat que el papa, de 88 anys, no va poder parlar gaire ni donar-se un bany de masses, ja que els metges li han recomanat la màxima prudència i repòs, va escriure unes paraules dedicades als malalts que va recitar l’arquebisbe italià Rino Fisichella. “Estimats germans malalts, en aquest moment de la meua vida comparteixo molt amb vosaltres: l’experiència de la malaltia, de sentir-nos dèbils, de dependre dels altres, de tenir necessitat de suport. No sempre és fàcil, però és una escola en la qual aprenem cada dia a estimar i a deixar-nos estimar”, va confessar. En el text, el papa argentí va assegurar que “certament la malaltia és una de les proves més difícils i dures de la vida” però que “l’habitació de l’hospital i el llit de la malaltia poden ser llocs en què s’escolti la veu del Senyor”.