Amazon busca "el poble ideal" per celebrar una gran festa popular

Amazon ha presentat aquest dilluns 7 d’abril la seua nova iniciativa 'Amazon busca poble', un concurs destinat a trobar la localitat ideal amb menys de 500 habitants per organitzar una gran festa popular. Aquesta acció, que estarà oberta fins el proper 8 de maig, busca reforçar el compromís de la multinacional amb l’entorn rural espanyol i donar visibilitat als petits municipis que formen part fonamental de la identitat cultural del país.

La mecànica és senzilla: qualsevol veí d’un poble espanyol que compleixi els requisits podrà presentar la candidatura de la seua localitat mitjançant un vídeo a Instagram o Facebook, utilitzant l’etiqueta #Amazonbuscapueblo i esmentant al compte oficial d’Amazon España. El 20 de maig s’anunciarà el poble guanyador, que gaudirà d’una celebració completa amb activitats per a totes les edats, un mercat per a petits negocis locals, actuacions musicals en directe i un àpat popular, entre altres sorpreses.

Requisits per participar en el concurs

Per poder optar al premi, els pobles candidats hauran de complir una sèrie de condicions específiques. En primer lloc, estar ubicats en territori espanyol i tenir una població censada inferior a 500 habitants. A més, la localitat ha de tenir un patrimoni arquitectònic i natural rellevant, així com disposar de bones connexions per carretera i transport públic.

Un requisit fonamental és disposar d'espais adequats per a la celebració d’esdeveniments, concretament una plaça amb capacitat per a unes 2.000 persones i un camp de futbol o espai similar per a activitats a l’aire lliure. Com a elements addicionals que es valoraran positivament, el jurat tindrà en compte si el poble disposa d’una segona plaça amb aforament per a 500 persones assegudes, opcions de restauració i allotjament, a més d’una bona cobertura mòbil i connexió a internet.

El format 'Poble Tour', clau per participar

La iniciativa proposa un format creatiu i innovador per a les candidatures: els veïns hauran de realitzar un "Poble Tour" inspirat en els populars "house tours" de les xarxes socials. Aquest vídeo, que ha de durar entre 30 i 90 segons i gravar-se en format vertical, servirà com a aparador per mostrar els racons més atractius de la localitat, la seua plaça principal, presentar els habitants, donar a conèixer la gastronomia típica, tradicions i negocis locals.

Els participants hauran de respondre de forma clara i concisa a la pregunta: "Per què Amazon hauria d’elegir el teu poble?". Les normes tècniques requereixen que el vídeo tingui bona il·luminació, una resolució mínima de 720p i un àudio clar i comprensible. Es permet l’ús de música de fons sempre que es respectin els drets d’autor.

Un aspecte important a tenir en compte és que els perfils dels participants han d’estar configurats com a públics perquè la candidatura sigui visible. A més, encara que diversos veïns poden presentar vídeos d’un mateix poble, cada localitat només serà comptabilitzada una vegada en el procés de selecció.

Un jurat de reconegudes personalitats

La selecció del poble guanyador anirà a càrrec d’un jurat compost per quatre personalitats destacades en diferents àmbits. Entre ells es troba Roberto Brasero, conegut presentador i meteoròleg; Xuso Jones, popular creador de contingut; Ana Costi, responsable d’Amazon Prime per a Europa; i Pablo Maderuelo, Director del Comitè executiu de l’aliança d’empreses Vivaços, una organització dedicada a promoure el potencial de l’entorn rural.

Aquest jurat d’experts serà l’encarregat d’avaluar totes les candidatures rebudes segons els criteris establerts i anunciar la seua decisió el proper 20 de maig. La diversitat del jurat garanteix una valoració des de diferents perspectives, tenint en compte tant aspectes tècnics com culturals i de viabilitat.