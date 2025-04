El Rosal de Tàrrega preveu arribar a les 30.000 roses de galeta per Sant Jordi

Publicat per acn Creat: Actualitzat:

L'obrador social de galetes el Rosal de l'Associació Alba de Tàrrega preveu arribar a les 30.000 roses venudes aquest Sant Jordi, unes 3.000 més que l'any passat. De fet, ja en porten venudes unes 20.000, principalment a empreses, i la resta es vendran en botigues i parades i a la seva pàgina web. L'obrador manté els tres sabors de les roses de galeta: xocolata negra, xocolata vermella amb gust de maduixa i xocolata negra amb guarnició de gerds, aquest darrer presentat en l'última campanya. Tot i les bones previsions de vendes, el Rosal parla d'un "any complicat" per la proximitat entre Sant Jordi i Pasqua i, també, per l'encariment de la xocolata, que es repercutirà amb un increment d'uns 40 cèntims d'euro en el preu de venda de les roses.

Quan falten dues setmanes per Sant Jordi, el Rosal ja porta venudes dues terceres parts de les 30.000 roses de galeta i xocolata que preveuen vendre enguany. Aquesta anticipació s'explica perquè la majoria de les comandes que tenen són de companyies que trien aquest dolç per celebrar la diada amb els seus treballadors.

La majoria de les roses s'envien arreu de Catalunya, tot i que una petita part, al voltant del 3% de les comandes, s'envien a les seus que empreses catalanes tenen en altres punts de l'estat espanyol i a països com França, Portugal o, fins i tot, els Estats Units.

La campanya de Sant Jordi, que porta per nom 'Menja't la rosa', fa anys que s'ha convertit en una de les campanyes més importants de l'obrador, a banda de la campanya de Nadal. L'increment del volum de feina per aquestes dates permet contractar 5 persones més, totes amb risc d'exclusió social, que s'uneixen a la plantilla fixa que formen 8 persones, segons ha explicat la coordinadora del Rosal, Mari Luz Mata.

Per la seva part, la responsable de l'obrador, Núria Cendoya, ha parlat d'un "any complicat", tot i la bona previsió de vendes. Per una banda, per la proximitat de les jornades festives de la diada i la Pasqua. I per l'altra, per l'encariment de les matèries primeres que utilitzen i que han fet apujar el preu final de venda dels diferents formats del producte. "Els ingredients és un desastre", afirma Cendoya, que explica que "a mantega de cacau ha pujat un 100%, la xocolata un 30%, la mantega un 13%, la farina ja havia pujat i els ous també ho han fet".

Aquesta encariment dels costos de producció no es repercuteix directament sobre el preu de venda final, ja que el Rosal n'assumeix una part, tot i que sí que ha fet encarir en 40 cèntims d'euro el preu final de venda dels diferents formats.

Col·laboració amb Culinarium

Una de les novetats d'aquest Sant Jordi és la col·laboració del Rosal amb la firma Culinarium, també amb seu a Tàrrega. Tindrà lloc a la rambla Catalunya, davant de la botiga d'aquesta firma dedicada a la venda d'articles de cuina i consistirà en una degustació en directe de roses del Rosal. Les persones que passin per la parada rebran d'obsequi una petita rosa de galeta que podran personalitzar al moment amb xocolata i diferents guarnicions.