Bellpuig obre la Setmana Santa a Lleida amb la processó de la Verge dels Dolors

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Bellpuig s’engalana aquest cap de setmana per acollir una programació festiva que combina elements religiosos, culturals i lúdics de gran tradició a la comarca de l’Urgell.

La localitat lleidatana desplega un ambiciós programa que inclou la celebració de la Verge dels Dolors, declarada festa d’interès comarcal i amb més de tres segles d’història, l’entrega de la 40a edició del Premi Valeri Serra i Boldú i els actes de la Festa Major de primavera.

L’esdeveniment religiós destaca com un dels primers cicles processionals de Setmana Santa a Ponent. Segons les previsions, unes 5.000 persones, entre participants i espectadors, es congregaran per presenciar la Magna Processó Penitencial, coneguda per la seua majestuositat i ressonància popular. Aquest any, Josep Garcia Tomàs i Nati Bosch Clarisó seran els priors en representació dels nascuts el 1960, acompanyats pels discrets i discretes segons marca la tradició.

Una processó que obre la Setmana Santa a la comarca

La processó arrancarà a les deu de la nit des del carrer la Creu, recorrent Sant Josep, Homenatge a la Vellesa, Sant Roc, Ramon Bertran, Ramón i Cajal, la Font, Major, Homenatge a Sant Josep, Verge dels Dolors i finalitzant a l’església. Els Armats obriran la desfilada precedits pel Ángel, i tancaran la comitiva els Armats de la Sang de Tarragona, convertint-se en un espectacle visual que atreu visitants de tota la comarca.

La jornada començarà amb una missa a les 9:30 hores a la capella dels Dolors, seguida d’una missa solemne a les 12:00 presidides pel bisbe de Solsona, Francesc Conesa, i cantada per l’Orfeó Joventut, incloent una ofrena floral. Després de finalitzar, es realitzarà la veneració de la Verge al seu camerino. A les 18:00 hores tindrà lloc el Rosari dels set dolors de la Verge i després es durà a terme el trasllat dels estendards a la Casa de Cultura. A les 21:00 hores el repic de campanes anunciarà la imminent sortida dels Armats i la congregació dels passos processionals.

Premi Valeri Serra i Boldú : quaranta anys de tradició folklòrica

El teatre Armengol es convertirà aquest dissabte en l’epicentre de la cultura popular amb l’entrega dels premis Valeri Serra i Boldú en les seues diferents categories. Aquest certamen celebra la seua 40a edició coincidint a més amb el 150è aniversari del naixement de l’insigne folklorista que dona nom al premi, la qual cosa suposa la culminació del cicle d’actes d’homenatge dedicats a la seua figura.

Habitualment hi participen uns quaranta treballs en les categories infantil i juvenil, així com mitja dotzena d’obres en la modalitat absoluta, segons fonts de l’Ajuntament. La vetllada començarà a les vuit de la tarda amb la presentació del llibre guanyador de l’any passat, "Rondalles i succeïts. Rescats de l’oblit", on l’autor alacantí Jordi Raül Verdú i Pons recopila trenta-vuit narracions extretes de la tradició oral.

El guanyador de la present edició rebrà 5.000 euros i veurà publicada la seua obra a la col·lecció Biblioteca de Cultura Popular de l’Abadia de Montserrat. A més, Ramon Miró presentarà l’opuscle "Gent de casa" dedicat a Serra. Com a contrapunt musical, actuaran Quico, el Célio, el Noi i el Mut de Ferreries. L’entrada a aquest acte és gratuïta.

Festa Major de primavera amb activitats per a tots els públics

El tercer pilar de la programació el constitueix la Festa Major de primavera amb múltiples activitats per a tots els públics. El parc del Convent es transformarà en escenari de tallers i jocs a càrrec d’"Indrets de joc", que inclourà l’espectacle interactiu "Girafes" de Xirriquiteula Teatre, completant-se amb un vermut musical amenitzat per Robert Strongstone.

A les 14:00 hores se celebrarà un dinar popular amb paella o fideuà, amb opció de portar tàper propi. Les entrades poden adquirir-se mitjançant codi QR segons informen els organitzadors. La jornada continuarà les 16:00 amb un bingo musical que repartirà premis dels restaurants locals i voltants.

L’oferta musical serà variada, amb un "tardeig" electrònic de 18:00 a 21:30 hores a les piscines municipals, a càrrec de JMarga i DJ Sala, amb entrada gratuïta. La jornada es completarà amb l’actuació de La Cosa Nostra a mitjanit a la sala escolar del pavelló poliesportiu, seguida per les sessions de DJ Cala·mitat per tancar la vetllada festiva.