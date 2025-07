Lleida dona inici a una Setmana Santa carregada de tradició, cultura i devoció

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

Lleida i diverses poblacions de la seua província donen avui el tret de sortida a la Setmana Santa, una de les festivitats religioses més importants del calendari cristià. Durant els propers dies, els lleidatans podran disfrutar de nombroses activitats vinculades a la tradició catòlica, des de processons fins exposicions, que transformaran els carrers de la capital i altres municipis en escenaris de fervor i cultura popular.

La localitat de Bellpuig serà la primera en iniciar les celebracions aquesta mateixa nit a les 22:00 hores amb la tradicional Processó de la Mare de Déu dels Dolors, un acte que congrega nombrosos fidels i visitants. Demà, el protagonisme es traslladarà a la Catedral Nova de Lleida, on el Esbart Dansaire Sícoris interpretarà a les 18:30 hores l’emblemàtica "Moixiganga", una dansa tradicional que representa diversos passatges de la Passió de Crist a través de figures i moviments de gran simbolisme religiós.

Diumenge, la capital del Segrià acollirà la processó dels Dolors, que començarà les 19:15 hores des del carrer Cavallers. La desfilada processional estarà encapçalada per els Armats dels Dolors i comptarà amb la participació de diverses confraries, bandes musicals i agrupacions de tambors i bombos, que seran els encarregats d’aportar l’acompanyament sonor característic d’aquestes celebracions passionals.

Principals actes religiosos a la capital lleidatana

La Catedral de Lleida es convertirà en epicentre de la celebració de Diumenge de Ramos, allotjant les 12:00 hores la tradicional benedicció de les palmes, seguida d’una eucaristia solemne que marcarà oficialment l’inici de la Setmana Santa a la ciutat. Paral·lelament, en la parròquia del barri de Pardinyes també es durà a terme la benedicció de palmes a les 11:30 hores, a la qual seguirà la peculiar processó de la Somereta, una representació simbòlica de l’entrada de Jesús a Jerusalem, abans de la celebració de la missa dominical.

L’agenda cultural es complementa amb una exposició especial dedicada a la Setmana Santa organitzada per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes, que podrà visitar-se a la històrica capella del Peu del Romeu de Lleida. Aquesta mostra posarà de relleu elements artístics i simbòlics relacionats amb la Passió, Mort i Resurrecció de Crist, adaptant la tradició pessebrista a la temàtica pasqual.

Les processons, protagonistes indiscutibles de la Setmana Santa lleidatana

Les processons constitueixen un dels elements més representatius de la Setmana Santa a Lleida i la seua província. Aquestes desfilades congreguen a confraries, germandats i associacions religioses que, abillades amb els seus hàbits característics, acompanyen imatges religioses pels carrers de pobles i ciutats, mantenint viva una tradició que es remunta diversos segles enrere.

La processó dels Dolors de diumenge a Lleida capital destaca per la seua solemnitat i per la participació de diverses entitats religioses. El recorregut, que parteix de l’històric carrer Cavallers, travessa el centre de la ciutat permetent a veïns i visitants contemplar els passos processionals i escoltar el característic redoblament de tambors i bombos que marca el ritme pausat de la comitiva.

A Bellpuig, la Processó de la Mare de Déu dels Dolors d’aquesta nit constitueix un preludi perfecte a la Setmana de Passió, amb un recorregut nocturn que adquireix especial bellesa gràcies a la il·luminació d’espelmes i torxes que porten els participants, creant una atmosfera única de recolliment i devoció.

La Moixiganga , patrimoni cultural immaterial

La representació de la Moixiganga a càrrec del Esbart Dansaire Sícoris a la Catedral Nova de Lleida constitueix un dels moments més esperats d’aquestes dates. Aquesta expressió cultural, a mig camí entre la dansa i el teatre, forma part del patrimoni cultural immaterial de Catalunya i representa, mitjançant figures corporals i coreografies simbòliques, diferents escenes de la Passió de Crist.

L’origen de la Moixiganga es remunta a l’Edat Mitjana, quan les representacions teatralitzades servien com a vehicle d’evangelització i catequesi per a una població majoritàriament analfabeta. Amb el pas dels segles, aquestes manifestacions han evolucionat fins convertir-se en autèntiques joies del folklore que transcendeixen el merament religiós per constituir senyes d’identitat cultural.

Quin significat té Diumenge de Ramos?

Diumenge de Ramos marca oficialment l’inici de la Setmana Santa i commemora l’entrada triomfal de Jesús a Jerusalem, on va ser rebut amb palmes i rams d’olivera per una multitud entusiasta. Aquest passatge bíblic es rememora amb la tradicional benedicció de palmes i rams, que posteriorment els fidels conserven a les cases com a símbol de protecció.

En Lleida, tant la Catedral com diverses parròquies, entre elles la de Pardinyes, celebren aquest ritual amb particular solemnitat. La processó de la Somereta, específica d’aquesta parròquia, afegeix un element de particularitat local a la celebració, recreant el passatge evangèlic amb la presència d’una petita ruca que simbolitza la humilitat amb què Jesús va entrar a la ciutat santa.

La tradició pessebrista adaptada a la Setmana Santa

L’exposició organitzada per l’Agrupació Ilerdenca de Pessebristes a la capella del Peu del Romeu representa una interessant adaptació de la tradició del pessebrisme, normalment associada al Nadal, al context de la Setmana Santa. Aquesta iniciativa demostra la versatilitat d’aquest art popular i la seua capacitat per representar diferents episodis del calendari litúrgic cristià.

La capella del Peu del Romeu, ubicada en un dels racons més emblemàtics del centre històric de Lleida, proporciona el marc perfecte per a aquesta mostra que combina devoció i artesania. Els visitants podran apreciar la meticulositat i el detall amb què els artesans pessebristes recreen escenes de la Passió, utilitzant tècniques i materials tradicionals adaptats a la temàtica pasqual.