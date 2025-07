Noves teràpies i activitat física per tractar el Parkinson

L’Associació Parkinson de les Terres de Lleida celebra avui una jornada a l’Arnau de Vilanova per tractar les noves teràpies que ajuden a millorar la qualitat de vida de les persones que tenen aquesta malaltia. El president de l’entitat, Jesús Mur, defensa que cal apostar per nous mètodes “per tenir una vida al més normal possible”. En aquest sentit, explica que alguns pacients han començat a portar un aparell que subministra la medicació en funció de les necessitats, l’experiència del qual explicaran avui a l’Arnau.

Així mateix, l’entitat continua fomentant l’exercici físic, com el grup que practica el tenis taula, amb catorze jugadors, en col·laboració amb el Club Tenis Taula de les Borges Blanques.

L’entitat vol captar més socis perquè es puguin beneficiar de les activitats i serveis que ofereixen, com fisioteràpia o logopèdia. Per això estan fent xarrades en pobles i pretenen també ampliar-les als casals de gent gran de Lleida. “Encara costa explicar que es té aquesta malaltia i hi ha gent molt jove, fins i tot per sota dels 40 anys”, assenyala Mur.

Per la seua part, la doctora Pilar Gil, del Servei de Neurologia de l’Arnau, destaca que es calcula que unes 2.000 persones tenen Parkinson a les comarques lleidatanes. “Estem avançant en el tractament i el diagnòstic en fases precoces”, remarca.