Els treballadors de PortAventura mantenen la vaga prevista per dissabte després que la mediació hagi "fracassat"

Els treballadors de PortAventura mantenen la vaga prevista per aquest dissabte 19 d'abril després que el procés de mediació fet la setmana passada hagi "fracassat", segons ha assenyalat a l'ACN el secretari general de la secció sindical d'UGT a l'empresa, Paco López. El representant dels treballadors ha manifestat que les posicions de les dues parts estan "molt allunyades" i que no hi ha noves trobades previstes. Així mateix, ha assegurat que no hi haurà serveis mínims el dia de la vaga i que els visitants del parc poden tenir "dificultats" per comprar menjar o pujar a les atraccions. Des de PortAventura han indicat que la seva intenció "ha estat i continua sent la d'arribar a un acord per a la negociació del conveni col·lectiu".

López ha exposat que estan "oberts a que l'empresa vulgui buscar un acord" però li sembla "difícil" a aquestes alçades. "Les posicions estan tremendament allunyades", ha reconegut, i ha recordat que "més del 60% dels treballadors cobra el salari mínim" i que només el perceben parcialment perquè treballen "cinc, set o nou mesos l'any". "És una situació de moltíssima precarietat i una empresa com Portaventura ha de ser un exemple a seguir de respecte als drets dels treballadors, però el seu objectiu és precaritzar encara més les condicions de treball", ha remarcat. Finalment, ha exposat que tenen "molt suport de la plantilla" per dur a terme la vaga de dissabte i ha demanat "disculpes als clients" perquè "no podran rebre el servei que mereixen".

Des de la companyia han emès un comunicat en el qual han assegurat que la voluntat d'arribar a un acord és ferma. "Ens complau saber que la representació legal de les persones treballadores vulgui tornar a seure per continuar amb les negociacions" i han afegit que estan "disponibles per seure" i "continuar amb el procés de negociació per arribar a un acord beneficiós i sostenible per a totes les parts". El resort té previst operar amb normalitat i "garantir l'experiència habitual a tots els visitants en totes les jornades d'obertura previstes".