Les platges catalanes que National Geographic recomana per aquesta Setmana Santa

La revista National Geographic, referent mundial en continguts sobre natura, ciència i viatges, ha publicat recentment un llistat amb les 25 platges més impressionants de l'Estat espanyol, on dues joies de la Costa Brava han aconseguit un lloc destacat. El rànquing, que arriba just a temps per a la planificació de les escapades de Setmana Santa, situa Cala Aiguablava i Cala Pola entre els destins costaners més recomanables, juntament amb sis platges més distribuïdes al llarg dels Països Catalans.

Aquesta selecció, elaborada per experts en turisme i medi ambient, posa en valor l'extraordinària qualitat paisatgística del litoral català. Cala Aiguablava, ubicada al municipi de Begur (Baix Empordà), ha captivat els editors de National Geographic per "la seva aigua turquesa i cristal·lina, envoltada de penya-segats i boscos de pins". Tot i les seves dimensions reduïdes —amb només uns 100 metres de longitud—, aquesta cala representa l'essència més autèntica de la Costa Brava gràcies a "la seva qualitat paisatgística i natural". Per la seva banda, Cala Pola, propera a Tossa de Mar (la Selva), destaca per la seva sorra gruixuda i daurada, així com per les aigües tranquil·les que la converteixen en una opció ideal per al turisme familiar. La publicació en ressalta el seu "paisatge de bellesa espectacular", característic de la zona nord del litoral català.

Les platges catalanes que han captivat National Geographic

Cala Aiguablava, situada al terme municipal de Begur, constitueix un autèntic tresor natural del Baix Empordà. Aquest racó de la Costa Brava es caracteritza per la seva peculiar forma de ferradura i per estar protegida per un entorn rocós que contribueix a la calma de les seves aigües. La vegetació mediterrània que l'envolta i els penya-segats que la flanquegen creen un conjunt harmònic que ha seduït els experts de National Geographic. A més, compta amb diversos serveis que faciliten l'estada als visitants, com ara restauració i lloguer d'embarcacions, sense que això hagi afectat la seva essència natural.

Pel que fa a Cala Pola, es tracta d'una platja situada a pocs quilòmetres del nucli urbà de Tossa de Mar. Amb una extensió moderada però suficient per acollir els banyistes sense sensació d'amuntegament, aquesta cala és especialment valorada per les famílies. Les seves aigües, excepcionalment tranquil·les i transparents, permeten gaudir d'activitats aquàtiques com el snorkel amb total seguretat. L'entorn boscós que l'abraça proporciona zones d'ombra natural, un avantatge addicional durant els mesos més calorosos de l'estiu.

Altres platges destacades als Països Catalans

La selecció de National Geographic va més enllà del territori estrictament català i inclou sis destinacions més repartides pel conjunt dels Països Catalans. Al País Valencià, la revista destaca Cala Granadella (Xàbia) i la Platja de Tabarca (Alacant). La primera és considerada per molts com la platja més bella de la Comunitat Valenciana, amb un ambient preservat i aigües d'un blau intens. La segona, ubicada a l'única illa habitada de la regió valenciana, ofereix un entorn de gran valor ecològic i històric.

A les Illes Balears, l'arxipèlag compta amb una nodrida representació en aquesta selecció. A Mallorca, el Caló d'es Moro (Santanyí) es guanya un lloc per les seves aigües turqueses i l'entorn rocós que crea un ambient gairebé de piscina natural. Menorca aporta el conjunt format per Cala Macarella i Cala Macarelleta, dos espais naturals protegits que exemplifiquen a la perfecció el valor paisatgístic de l'illa declarada Reserva de la Biosfera.

Eivissa està representada per Cala Saladeta, una petita joia amagada al costat de Cala Salada, més coneguda i freqüentada. Finalment, Formentera completa la llista amb el Caló d'es Mort, un espai natural de dimensions reduïdes però amb un encant excepcional que ha captivat els experts de la prestigiosa publicació.

Per què aquestes platges resulten ideals per a Setmana Santa?

La primavera, i en particular el període de Setmana Santa, representa una oportunitat excel·lent per descobrir aquestes destinacions costaneres abans de l'arribada massiva de turistes durant l'estiu. A l'abril, les temperatures a la costa mediterrània comencen a ser agradables, permetent gaudir dels paisatges i, per als més atrevits, fins i tot d'un primer bany de temporada.

A més, visitar aquestes platges fora de temporada alta ofereix l'avantatge de poder apreciar la seva bellesa natural en un entorn més tranquil i menys concorregut. Les cales com Aiguablava o Pola revelen durant aquesta època tot el seu esplendor paisatgístic, amb una llum especial que potencia els contrastos entre el blau del mar, el verd dels pins i l'ocre de les roques.

Com accedir a aquestes platges catalanes?

Cala Aiguablava és accessible per carretera des de Begur, amb un aparcament proper que, tot i ser de pagament durant l'estiu, sol tenir places disponibles a la primavera. També es pot arribar per un camí de ronda que ofereix vistes espectaculars de la costa. Per la seva banda, Cala Pola és accessible per carretera des de Tossa de Mar, amb un petit pàrquing gratuït, o mitjançant embarcacions que surten regularment del port de la localitat durant la temporada turística.

Cal tenir en compte que, tot i que aquestes platges disposen de serveis bàsics durant l'estiu, a Setmana Santa alguns establiments poden romandre encara tancats. Per això, és recomanable portar provisions si es planeja passar el dia sencer gaudint d'aquests entorns naturals privilegiats.

Què diuen els experts sobre la qualitat d'aquestes platges?

La inclusió d'aquestes platges catalanes al rànquing de National Geographic no ha estat casual. La revista compta amb un equip d'experts en geografia, biologia marina i turisme sostenible que avaluen diversos factors abans de realitzar les seves recomanacions. Entre els criteris considerats destaquen la qualitat de l'aigua, la singularitat del paisatge, la conservació de l'entorn natural i l'equilibri entre els serveis disponibles i la preservació de l'essència autòctona.

Segons diversos ecòlegs marins consultats, tant Cala Aiguablava com Cala Pola mantenen un notable equilibri ecològic, amb comunitats submarines ben conservades que permeten observar una interessant biodiversitat mediterrània. Aquest factor, juntament amb la neteja de les seves aigües -ambdues platges ostenten la bandera blava que certifica la seva qualitat ambiental- ha estat determinant per a la seva inclusió en aquesta prestigiosa selecció.