Avís de la Guardia Civil per als qui viatgen amb avió en Setmana Santa

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Guardia Civil ha difòs una sèrie de recomanacions per als viatgers que utilitzaran transport aeri durant el període vacacional de Setmana Santa. Amb el notable increment de desplaçaments que es preveu als aeroports espanyols durant aquestes dates, el cos de seguretat busca facilitar els tràmits i garantir la seguretat dels passatgers mitjançant consells pràctics que inclouen des de la documentació fins la gestió del temps.

Segons dades del Ministeri de Transports, s’espera que els aeroports espanyols superin els 5 milions de passatgers durant la Setmana Santa de 2023, el que suposa un augment considerable respecte a l’any anterior. Aquest increment de viatgers pot ocasionar aglomeracions i retards en els controls de seguretat, per la qual cosa les autoritats insisteixen en la necessitat de planificar adequadament els desplaçaments i seguir les indicacions proporcionades.

Recomanacions essencials per volar en Setmana Santa

Entre els consells més destacats que ofereix la Guàrdia Civil per als viatgers es troba la verificació de la documentació. Els agents recorden la importància de comprovar que el DNI, passaport o documents necessaris estiguin en vigor abans d’anar a l’aeroport. Aquesta simple mesura pot evitar contratemps d’última hora que impedeixin l’embarcament, especialment considerant que moltes destinacions exigeixen una validesa mínima dels documents que pot oscil·lar entre els tres i sis mesos.

Una altra de les recomanacions fonamentals és anar a l’aeroport amb prou antelació. Les aglomeracions típiques d’aquests períodes vacacionals poden provocar cues més llargues de l’habitual en els controls de seguretat. La Guardia Civil aconsella arribar almenys dos hores abans per a vols nacionals i tres hores per a internacionals, especialment en aeroports de gran afluència com a Madrid-Barajas, Barcelona-El Prat o Màlaga.

La seguretat de les pertinences personals constitueix el tercer punt clau de les recomanacions. Els agents adverteixen sobre la necessitat de mantenir vigilats els objectes personals a tota hora mentre es roman a les instal·lacions aeroportuàries, ja que els terminals solen registrar un augment de furts durant períodes d’alta afluència turística.

Presència de la Guàrdia Civil en aeroports espanyols

L’últim consell fa referència a la disponibilitat de les dependències de la Guàrdia Civil ubicades als aeroports. El cos recorda els ciutadans que poden recórrer a aquestes oficines davant de qualsevol incidència o consulta relacionada amb la seguretat. Aquestes dependències compten amb personal especialitzat per atendre des de denúncies per pèrdua de documentació fins situacions més complexes relacionades amb la seguretat aeroportuària.

La Guardia Civil desenvolupa diverses funcions als aeroports espanyols, entre les quals destaquen el control fronterer, la vigilància fiscal i duanera, la seguretat de les instal·lacions i la supervisió del tràfic de mercaderies. El 2022, segons fonts oficials, els agents van atendre més de 30.000 incidències en els principals aeroports nacionals.

Quina documentació necessito per viatjar amb avió?

Per a vols nacionals dins del territori espanyol, els ciutadans espanyols poden viatjar presentant el DNI en vigor. Tanmateix, per a desplaçaments internacionals, fins i tot dins de l’espai Schengen, es recomana portar el passaport, especialment considerant les diferents normatives que poden aplicar alguns països europeus.

En el cas de viatges fora de la Unió Europea, és imprescindible verificar els requisits específics de cada destinació, ja que alguns països exigeixen visats o documentació addicional. Els menors d’edat necessiten, a més del seu DNI o passaport, l’autorització del pare, mare o tutor legal si viatgen sols o acompanyats de tercers.

Com actuar davant d’incidències en l’aeroport

La Guàrdia Civil recomana acudir immediatament a les seues dependències en cas de patir el robatori o pèrdua de documentació, objectes personals o qualsevol incident que afecti la seguretat. Els agents podran tramitar denúncies i facilitar els procediments necessaris per obtenir documentació provisional en cas de necessitat urgent de viatjar.

Així mateix, davant de problemes amb el vol com cancel·lacions o retards prolongats, és recomanable contactar directament amb l’aerolínia i, en cas necessari, amb les autoritats de consum o l’Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) per conèixer els drets com a passatger i les possibles compensacions.