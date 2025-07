Aprenent cuina per ‘sobreviure’

Aprendre nocions bàsiques de cuina per no dependre dels entrepans, el menjar a domicili o els plats preparats quan els pares no són a casa i fomentar uns hàbits alimentaris saludables. Aquests són els propòsits de l’activitat Cuina de Supervivència per a Adolescents que la Paeria de Lleida organitza aquesta Setmana Santa i en la qual en la primera edició s’han inscrit 15 joves d’entre 12 i 16 anys que aprenen a cuinar amanides, arrossos, pastes i postres. El curs es desenvolupa a la regidoria de Joventut del carrer la Palma i, a més de preparar plats, els serveix per descobrir la importància de mantenir l’ordre i la neteja a la cuina.

“El que busquem és introduir-los en el món de la cuina perquè aprenguin a fer una mica de tot”, explica Carles Fenoll, que, juntament amb Raquel Álvarez, són els responsables del taller de cuina adolescent. “el curs va començar dilluns i acaba demà [avui per al lector] i cada dia proposem una cosa diferent: dilluns vam fer pasta amb formatge, salsa de tomata o a la bolonyesa, dimarts vam preparar rissotto, arròs bullit o a la cubana i paella de pollastre, dimecres amanida de llenties i pasta i dijous serà el dia de les postres”, va detallar Fenoll. Cada taller dura dos hores i a l’acabar els joves cuiners poden emportar-se els plats a casa en una carmanyola perquè els tastin els seus pares i familiars perquè “aquí s’aprofita tot i no es tira res, això és sagrat i un dels principis bàsics de la cuina”, va remarcar el dinamitzador del taller, que va afegir que en tot just tres dies han notat grans progressos per part dels alumnes. “Avui [per ahir] simplement els hem donat la recepta i els hem deixat fer i es nota que han après no només a elaborar plats, sinó també la disciplina que requereix la cuina, com tenir-ho tot ordenat o netejar un cop has acabat les teues elaboracions. No només venim aquí a cuinar”, va afegir Fenoll. El regidor de Joventut, Xavi Blanco, va assenyalar que aquest taller va ser una proposta que va sortir del Plenari dels Infants i Adolescents de Lleida “i el repetirem les vegades que calgui partint de les sol·licituds”.

Va afegir que també “serveix per estimular les seues aficions i, qui sap, potser d’aquí surt alguna estrella Michelin o un MasterChef”.