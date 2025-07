Lleida celebra una Setmana Santa marcada per les processons i la tradició popular

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La Setmana Santa a Lleida arriba al seu punt culminant durant Dijous i Divendres Sant amb un ampli programa de processons i actes religiosos que transformen els carrers de la capital i nombroses localitats de la demarcació. Ahir a la nit ja va tenir lloc la Processó del Trasllat, donant inici oficial a les jornades més intenses de la celebració pasqual a Lleida, on milers de fidels i turistes es congreguen per presenciar aquestes manifestacions de religiositat popular.

El calendari d’actes per a aquests dies és especialment nombrós. Avui, Dijous Sant, la catedral de Lleida acollirà a les 20:00 hores la Solemne Eucaristia del Sopar del Senyor, que inclourà el tradicional lavatori de peus i la processó al monument. Una de les cites més esperades tindrà lloc a mitjanit (00:00) a la plaça de l’Escorxador amb la Rompuda de l’hora, un potent espectacle sonor a càrrec de les Agrupacions de Tambors i les Confraries de la Casa d’Aragó. Simultàniament, des de l’església romànica de Sant Martí partirà la Processó del Silenci, recorrent el carrer Jaume I i els seus voltants en un ambient de recolliment.

Divendres Sant: el dia gran de les processons a Lleida

El Divendres Sant es presenta com la jornada amb més activitat processional a tota la demarcació. A la capital, des de primera hora del matí, se celebraran diversos Via Crucis: a les 9:00 hores partiran els recorreguts des de la parròquia de Sant Martí, la del Carme i al barri de Pardinyes, mentre que a les 9:30 hores començarà el Via Crucis a l’ermita de Grenyana i a les 10:30 al barri de la Mariola.

El moment més solemne arribarà amb la Processó del Sant Enterrament, que començarà les 21:00 hores des de l’església de la Puríssima Sang. Els Armats de Sang obriran el seguici, que comptarà amb la participació de nombroses confraries i agrupacions musicals que representaran la Passió i Mort de Jesucrist. Aquest acte, un dels més multitudinaris de l’any a Lleida, provocarà talls de trànsit des de la plaça Espanya fins l’avinguda Blondel, segons han informat fonts municipals.

Celebracions en altres localitats de la demarcació

La tradició processional s’estén per tota la província. A Balaguer, la Processó del Sant Sepulcre recorrerà els carrers del centre històric a partir de les 21:30 hores del Divendres Sant. Per la seua part, la Granadella celebrarà a les 22:00 hores l’emotiu acte del Desclavament, seguit de la Processó del Silenci, una de les més antigues de la comarca.

Tàrrega també s’afegirà a les celebracions amb la Processó del Via Crucis Penitencial, mentre que a la Seu d’Urgell s’han programat dos Via Crucis al matí: un a les 9:00 hores que recorrerà els carrers del Barri Antic i un altre a les 10:00 hores pel barri de Santa Magdalena. La jornada culminarà les 20:30 hores amb la Processó del Sant Enterrament.

A Alpicat, la Processó del Sant Enterrament començarà les 21:00 hores, completant així un extens mapa de celebracions que evidencia la profunda tradició religiosa i cultural que la Setmana Santa té a tota la demarcació de Lleida.

Diumenge de Resurrecció: culminació de la Setmana Santa

Per tancar la setmana de celebracions, el diumenge de Pasqua acollirà la Processó de l’Encontre a les 12:00 hores, un acte que representa la trobada entre Crist Ressuscitat i la seua Mare. Aquesta processó, caracteritzada pel seu ambient festiu i de joia, contrasta amb el recolliment i la solemnitat dels dies anteriors, simbolitzant el triomf de la vida sobre la mort segons la tradició cristiana.

Setmana Santa a Lleida: tradició i patrimoni cultural

Les processons de Setmana Santa a Lleida constitueixen un dels esdeveniments culturals i religiosos més importants del calendari festiu de la província catalana. Amb arrels que es remunten a diversos segles, aquestes manifestacions combinen elements de religiositat popular amb un ric patrimoni artístic, visible en els passos processionals, vestimentes i elements decoratius que surten als carrers durant aquests dies.

La participació ciutadana és un dels aspectes més destacables, ja que nombroses confraries treballen durant tot l’any per mantenir vives aquestes tradicions. Els Armats (soldats romans), les bandes de tambors i cornetes, els portadors dels passos i els penitents conformen un complex entramat organitzatiu que fa possible aquestes celebracions.

Què és la Rompuda de l’hora?

La Rompuda de l’hora és una tradició d’origen aragonès que s’ha incorporat a les celebracions de Setmana Santa a Lleida gràcies a la Casa d’Aragó. Consisteix en un toc simultani i eixordador de tambors i bombos que simbolitza l’estremiment de la terra després de la mort de Crist. L’acte, que tindrà lloc a mitjanit a la plaça de l’Escorxador, atreu cada any centenars d’espectadors per la seua intensitat sonora i emocional.

Per què són importants els Armats en les processons lleidatanes?

Els Armats de Sang constitueixen un dels elements més característics i reconeixibles de la Setmana Santa lleidatana. Aquesta formació, que representa els soldats romans que van custodiar el cos de Crist, compta amb una llarga tradició a la ciutat i la seua presència marca l’inici de la solemne Processó del Sant Enterrament. La seua indumentària, coreografia i música específiques els converteixen en un grup molt esperat tant pels fidels com pels aficionats a les tradicions populars.