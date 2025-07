Strava adquireix Runna, plataforma especialitzada en plans d’entrenament per a corredors

Publicat per segre Creat: Actualitzat:

La plataforma esportiva Strava ha anunciat aquest dijous la firma d’un acord definitiu per adquirir Runna, empresa tecnològica britànica especialitzada en plans d’entrenament i coaching personalitzat per a corredors. Aquesta operació uneix a la comunitat de fitnes mundial més gran amb una aplicació líder al sector de l’entrenament per a running, generant beneficis per a usuaris i accionistes d’ambdues companyies.

"Després de la innovació accelerada i el creixement sense precedents de Strava durant l’any passat, era el moment ideal per buscar negocis complementaris que poguessin generar encara més valor per als nostres usuaris", ha declarat Michael Martin, conseller delegat de Strava. "El running està en auge globalment: el 2024 es van registrar gairebé mil milions de curses a Strava. La missió de Runna d’oferir a cada corredor un pla personalitzat per assolir el seu objectiu és la solució perfecta".

Segons l’informe 'Any en l’Esport’ elaborat per Strava, el running és actualment l’esport amb més creixement a nivell mundial. La Generació Z, en particular, està recorrent a la carrera com a via per crear comunitat i establir connexions. Aquest fenomen ha provocat un notable increment en la participació en curses, amb un 43% dels usuaris de Strava que aspiren a completar una gran cursa o esdeveniment durant 2025.

Una resposta a la creixent demanda d’entrenament personalitzat

La demanda de plans d’entrenament ha experimentat un ràpid augment a mesura que més esportistes busquen orientació adaptada a les seues necessitats. "Estem encantats de formar part de Strava, mentre continuem enfocant-nos en oferir al món els plans d’entrenament més personalitzats del mercat", ha manifestat Dom Maskell, cofundador i conseller delegat de Runna.

"Hem passat moltes hores amb l’alta direcció de Strava i estem encantats de formar part del mateix equip", ha afegit Maskell. Per la seua part, Ben Parker, també cofundador, ha explicat que "la nostra passió és brindar a cada corredor un pla d’entrenament i accés a un coaching excepcional, i aquesta inversió ens permet millorar encara més tot el que fem a Runna, beneficiant corredors de tot el món."

Manteniment d’aplicacions separades i inversió en desenvolupament

"Estic profundament impressionat amb Dom, Ben i l’equip de Runna", ha assenyalat Martin. "El nostre pla és mantenir les aplicacions separades en el futur pròxim, invertir en el creixement de l’equip de Runna i accelerar encara més el desenvolupament de la seua aplicació".

Aquesta operació s’emmarca dins de les iniciatives de Strava per innovar de cara als seus més de 150 milions d’usuaris registrats i representa una important aposta per la comunitat de desenvolupadors d’API de Strava. Actualment, més de 100 aplicacions d’entrenament es connecten a l’API de Strava per oferir als usuaris funcions i característiques millorades.

La companyia ha reafirmat el seu compromís de mantenir la seua posició com a plataforma oberta per al fitnes i de donar suport a tots els desenvolupadors, juntament amb Runna. "Estem encantats de tenir aquesta oportunitat de reconèixer i invertir en un desenvolupador d’API com Runna", ha manifestat Martin. "Strava és la comunitat per a totes les persones actives, independentment de l’esport, el nivell d’habilitat, la ubicació, l’aplicació o el dispositiu."

La transacció està subjecta a les condicions de tancament habituals, i no s’han revelat els termes econòmics de l’adquisició.