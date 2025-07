‘Caçat’ al volant als Mangraners sense tenir carnet

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

La Guàrdia Urbana va denunciar penalment dimecres un home que va ser sorprès al volant al carrer Escultor Gualter dels Mangraners malgrat que no tenia carnet de conduir. Va ser imputat per un delicte contra la seguretat en el trànsit, una grua va immobilitzar el vehicle i el va transportar al dipòsit municipal, al no tenir conductor substitut.

❘ lleida ❘ La Policia Local de Lleida va multar dos persones a les quals va trobar substàncies estupefaents a la via pública. Les intervencions van tenir lloc al carrer Salmerón i a la plaça Hort de Santa Teresa. En tots dos casos, les drogues van ser decomissades.

❘ lleida ❘ La Generalitat ha iniciat el projecte XCAT Connecta, amb el qual vol connectar en cinc anys a una xarxa de fibra òptica pròpia un total de 6.164 seus públiques, com escoles, CAP, hospitals, comissaries o parcs de bombers. Per a això, licitarà tres contractes per un total de 200,9 milions.

❘ lleida ❘ L’Institut Català del Sòl ha llogat el local número 7 de la plaça dels Països Catalans, a Balàfia, a la Federació de Paràlisi Cerebral i la Pluridiscapacitat de Catalunya (Fepccat) per destinar-la a la seua nova seu social. Es troba en una promoció d’habitatges socials construïda pel mateix Incasòl.