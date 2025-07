Els raiers més femenins solquen el riu

Publicat per Cynthia Sans Creat: Actualitzat:

Dos rais amb sis tripulants cada un van tornar a solcar ahir el riu Segre per rememorar aquest ofici antic en la XXXVI Baixada dels Raiers de Coll de Nargó, una edició més paritària que mai. La gran quantitat d’aigua que baixava pel curs del riu va fer possible allargar el recorregut habitual, un fet fortament aplaudit pel públic que es va concentrar al marge del Segre per poder veure de prop la destresa dels raiers a sobre de les embarcacions. La festa d’aquest any va comptar amb cinc dones, una tendència que l’associació espera poder mantenir o fins i tot incrementar.

Malgrat l’avenç de la festa a divendres per les previsions meteorològiques, la celebració en ple pont de Setmana Santa va afavorir que el públic fos molt nombrós, amb centenars de persones seguint el descens.

La jornada va començar amb l’Enraiada, que va consistir a acabar d’unir, ja dins de l’aigua, els tres trams de fusta que formen cada embarcació. I va continuar amb la baixada. Una de les embarcacions va fer el tram més llarg i va sortir des del pont de la Palanca i va completar un recorregut d’uns dos quilòmetres pel riu Segre fins a arribar a la zona dels Clops de Fígols. El segon va fer un trajecte més curt, d’uns 500 metres.

La Baixada de Raiers es va recuperar fa prop de quatre dècades i durant molts anys es va celebrar el mes d’agost, fins que el 2023 es va traslladar a la primavera per disposar de més quantitat de cabal. Aquesta és la tercera edició de la festa des que va ser declarada Patrimoni Cultural Immaterial de la Humanitat.