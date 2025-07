La Granadella reviu el ritual del Desclavament

Publicat per REDACCIÓ Creat: Actualitzat:

El Divendres Sant es va celebrar en múltiples localitats de les comarques de Lleida amb viacrucis i processons, però un dels actes més singulars va ser de nou el Desclavament de la Granadella, únic a Catalunya i que es remunta al 1787. L’església de la Mare de Déu de Gràcia va acollir l’acte en el qual es despenja de la creu la figura de Jesucrist, que té els braços articulats, per la qual cosa el moment és de gran realisme. Després d’embolicar-la en un sudari i introduir-la en un sepulcre de vidre, va recórrer la localitat en la Processó del Silenci. El públic que no va accedir a l’església estava previst que pogués veure l’acte del Desclavament des de l’exterior a través d’una projecció.

A Alpicat, al matí es va celebrar el viacrucis i a la tarda, la processó del Sant Enterrament. Avui està prevista la Vetlla Pasqual i demà, missa i la Processó de l’Encontre. També hi va haver viacrucis a Bossòst, que va recórrer els carrers del poble i la carretera que connecta amb França.

A la Seu d’Urgell, també es va celebrar la processó del Sant Enterrament, que es remunta a l’any 1603. Els passos van partir de la plaça dels Oms, davant de la catedral, a les 20.30 hores i el recorregut va seguir pels carrers Major, Jueus, Sant Josep de Calassanç, el passeig Joan Brudieu, el carrer Lluís de Sabater, per continuar de nou pel carrer Major, i acabant a la plaça dels Oms.

D’altra banda, el papa Francesc no va participar en el viacrucis al Colosseu de Roma, ja que continua convalescent pels seus recents problemes respiratoris, però es va fer present amb la lectura de les meditacions. Aquest és el tercer any consecutiu que el pontífex renuncia a aquesta cerimònia, sempre per cuidar la seua salut. El Dijous Sant sí que va mantenir la tradició de visitar una presó.