RELIGIÓ
Balaguer surt en processó
El Divendres Sant també va tenir lloc el viacrucis del Sant Crist. Angelines Herrero va interpretar enguany les populars saetes
Balaguer va celebrar el Divendres Sant la Processó del Sant Sepulcre, en un dels actes més esperats de la Setmana Santa a la capital de la Noguera. Els actes estan organitzats per l’Associació Cultural Nostre Pare Jesús i Maria Santíssima dels Dolors, els Armats del Sant Sepulcre, la parròquia i compten amb la col·laboració de la Paeria.
La processó va començar a les 21.30 hores a l’església de Sant Josep i va recórrer diferents carrers. Angelines Herrero va ser l’encarregada de cantar les saetes i els assistents van escoltar en silenci aquest cant religiós tradicional. Els Armats també van desfilar i van acompanyar els diferents passos. Van assistir-hi l’alcaldessa, Lorena González, i altres edils, segons Ràdio Balaguer.
La capital de la Noguera va obrir el programa de Setmana Santa el 29 de març. Sor Maria Victoria Triviño, abadessa del Convent de Santa Clara de Balaguer i del Sant Crist, va ser l’encarregada de pronunciar-lo. Prèviament, es va dur a terme la benedicció dels nous fanals del pas del Crucificat, que enriqueix el patrimoni de la confraria.El Dijous Sant l’església de Sant Josep va obrir portes per a la veneració de la Verge dels Dolors i el Sant Sepulcre. Divendres també va tenir lloc el viacrucis del Sant Crist, en el qual també van participar els Armats.