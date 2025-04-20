La paraula, protagonista a Bellpuig
El convent de Sant Bartomeu acull l’espectacle de narració oral ‘Quasi’, en el marc del festival EntreVeus. Més de 70 espectadors al claustre del monument
El festival de narració oral EntreVeus, que impulsa el departament de Cultura entorn del Dia Internacional dels Monuments (que se celebra cada any el 18 d’abril), va fer parada ahir a Sant Bartomeu de Bellpuig. Més de setanta persones van poder gaudir al claustre d’aquest edifici monumental de l’espectacle Quasi, una mirada artística sobre les connexions familiars, amb la narradora Eva Andújar, juntament amb Ricardo Belda al piano i la cantant Ester Andújar.
Segons Carme Bergés, cap de l’àrea de monuments i jaciments de l’Agència Catalana del Patrimoni Cultural, el festival busca “atansar la cultura i fer accessibles els monuments a tothom” i reivindica també “el patrimoni més intangible”, com són la paraula i la narració oral, “que s’escolta però és més difícil de veure”.
Per la seua part, la directora artística del certamen, Patrícia McGill, va explicar que volen “tornar l’atenció a la paraula”. Aquest any, que el festival ha coincidit amb Setmana Santa, la programació parla sobre qüestions com “la comunitat, la mort, el dol, el silenci, la resurrecció i la festa”.
L’alcalde de Bellpuig, Jordi Estiarte, va agrair la descentralització dels actes culturals pel territori “perquè tothom pugui consumir cultura de quilòmetre zero”.
Entre dijous i avui diumenge, el festival s’ha celebrat en tres espais patrimonials més de Catalunya: el Palau Moja de Barcelona, la canònica de Santa Maria de Vilabertran i el castell monestir d’Escornalbou.