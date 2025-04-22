EGM 2025: SEGRE augmenta 6.000 lectors a Lleida
El diari obté 44.000 lectors en la primera onada de 2025 de l’Estudi General de Mitjans
L’Estudi General de Mitjans (EGM) ha publicat els resultats de la seua primera onada de 2025, revelant un important creixement per al diari SEGRE, que ha augmentat la seua audiència a 6.000 lectors a Lleida respecte a la segona onada de 2024. Amb aquestes dades, el diari aconsegueix mantenir els 44.000 lectors que ja havia assolit en la tercera onada de l’any anterior, consolidant així la seua posició com a mitjà de referència a la província.
Els resultats de l’EGM no només mostren un enfortiment de SEGRE al seu territori principal, sinó que també reflecteixen un creixement substancial a nivell nacional i autonòmic. En l’àmbit espanyol, el diari ha experimentat un increment de 9.000 lectors en comparació amb la segona onada de 2024, assolint ara els 49.000 lectors totals. A Catalunya, el creixement ha estat igualment significatiu, amb 8.000 nous lectors que situen la xifra total en 47.000.