La beguda que hidrata més que l’aigua i que has de prendre a l’estiu per calmar la set
Un estudi de la Universitat de St. Andrews revela quina beguda supera l’aigua en propietats hidratants, gràcies a la seua composició nutricional que reté millor els líquids
Investigadors de la Universitat de St. Andrews a Escòcia han desafiat la creença popular que l’aigua és la millor opció per combatre la set. Després d’analitzar comparativament diverses begudes de consum habitual, els científics han arribat a una conclusió sorprenent: la llet desnatada es posiciona com l’alternativa més eficaç per mantenir la hidratació: supera l’aigua, els sucs i fins i tot les begudes esportives especialitzades.
L’estudi, centrat en la capacitat de retenció de líquids de l’organisme, no només qüestiona la supremacia de l’aigua com a beguda hidratant per excel·lència, sinó que a més situa diverses alternatives per sobre d’ella en termes d’eficàcia. Segons els experts escocesos, la clau no rau únicament en la quantitat de líquid que ingerim, sinó en com el nostre cos el processa i conserva.
La llet desnatada deu la seua posició privilegiada en el rànquing a una combinació ideal de nutrients que afavoreix la retenció de líquids a nivell cel·lular. "La composició de proteïnes, hidrats de carboni, electròlits i una petita quantitat de greix permet que el líquid romangui més temps en l’organisme, proporcionant una sensació d’hidratació prolongada", assenyalen els investigadors en les seues conclusions.
Per què la llet desnatada supera a l’aigua?
L’aigua, encara que essencial per a la vida, presenta característiques que limiten la seua eficàcia com a hidratant a llarg termini. Al no tenir nutrients, travessa ràpidament el sistema digestiu i és eliminada amb més velocitat. Els científics expliquen que quan consumim grans quantitats d’aigua en un curt període, aquesta es dirigeix ràpidament a la bufeta per ser excretada, sense maximitzar el seu potencial hidratant.
"Malgrat que l’aigua és fonamental i saludable, no manté els nivells d’hidratació tan eficaçment com les begudes que contenen nutrients que el cos pot aprofitar", apunten els investigadors. Aquesta revelació podria canviar la nostra comprensió sobre la hidratació òptima, especialment en situacions d’exercici intens o exposició a temperatures elevades.
Rànquing de les 11 begudes més hidratants
L’equip d’investigació va establir una classificació de begudes ordenades segons la seua capacitat hidratant:
1. Llet desnatada
2. Begudes amb glucosa i electròlits (com algunes begudes esportives)
3. Llet sencera
4. Suc de taronja
5. Refrescos de cola
6. Te
7. Begudes esportives isotòniques
8. Aigua
9. Aigua amb gas
10. Cervesa
11. Cafè
Resulta particularment cridaner que begudes com el te, els refrescos i els sucs superin l’aigua en aquesta classificació. Els investigadors aclareixen que aquests resultats estan vinculats específicament a l’equilibri hídric al llarg del temps, i no necessàriament a la salut general o als beneficis nutricionals de cada beguda.
Implicacions pràctiques per a la hidratació diària
Aquestes troballes no suggereixen que hàgim de substituir completament el consum d’aigua per llet desnatada o altres alternatives. Els científics subratllen que l’aigua continua sent l’opció més saludable a llarg termini, principalment perquè no conté sucres afegits, cafeïna ni calories innecessàries.
No obstant, per a situacions específiques que requereixin una hidratació sostinguda —com després d’una sessió d’entrenament intens o durant jornades de calor extrema— un vas de llet desnatada podria oferir beneficis superiors als de l’aigua en termes de manteniment de l’equilibri hídric.
Per què el nostre cos necessita més que aigua?
La hidratació efectiva va més enllà de simplement reposar líquids. Quan suem, no només perdem aigua, sinó també electròlits essencials com a sodi, potassi i magnesi. Les begudes que contenen aquests minerals, juntament amb nutrients que alenteixen l’absorció i excreció, mantenen l’equilibri hídric de manera més eficient.
La presència de proteïnes en la llet, per exemple, contribueix a retenir el líquid al compartiment vascular durant més temps, mentre que els carbohidrats faciliten l’absorció d’aigua i sodi a l’intestí prim, millorant la hidratació cel·lular.
Consideracions per a grups específics
Per a esportistes i persones físicament actives, aquesta investigació aporta informació valuosa sobre estratègies d’hidratació òptimes. La recuperació després de l’exercici podria beneficiar-se significativament del consum de llet desnatada, que no només hidrata més eficaçment sinó que també proporciona proteïnes per a la recuperació muscular.
En el cas d’ancians i nens, grups particularment vulnerables a la deshidratació, aquestes troballes podrien tenir implicacions rellevants per als seus protocols d’hidratació, encara que sempre sota supervisió de professionals sanitaris que considerin les necessitats nutricionals específiques de cada individu.
L’equilibri hídric i la salut general
Els experts en nutrició recorden que la hidratació s’ha de preveure com a part d’un enfocament integral de salut. Si bé la llet desnatada pot ser superior en termes de retenció de líquids, l’aigua continua sent insubstituïble en moltes funcions corporals i representa l’opció més accessible i econòmica per a la majoria de la població.
"El fonamental és mantenir una ingesta adequada de líquids al llarg del dia, adaptada a les circumstàncies individuals com el nivell d’activitat física, les condicions ambientals i l’estat de salut", conclouen els investigadors, els qui suggereixen combinar diferents tipus de begudes per optimitzar tant la hidratació com la salut general.