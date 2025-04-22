TRIBUNALS
Presó per a un tècnic lleidatà
Pena de dos anys per abusos sexuals a dos menors quan dirigia un equip del CB Mollerussa. En un hotel a Salou el 2019, durant un torneig
L’Audiència Provincial de Tarragona ha condemnat a dos anys de presó per dos delictes d’abusos sexuals i dos més de violació de domicili un home que en el moment dels fets entrenava un equip de bàsquet del CB Mollerussa, segons va informar el Diari de Tarragona.
El seu equip es trobava allotjat en un hotel de Salou per participar en un torneig entre els dies 15 i 17 d’abril del 2019. L’individu va aconseguir les claus de dos habitacions on estaven allotjades jugadores d’un altre equip i s’hi va colar.
En una va fer tocaments a dos menors fins que una es va despertar i va encendre la llum. L’acusat va dir que s’havia despistat i se’n va anar a l’altra habitació i, proveït de la llanterna del seu telèfon mòbil, va deambular per l’interior. Va ser sorprès per una de les menors que es va despertar i va observar l’acusat a l’interior de l’habitació als peus del llit. Llavors va marxar.
La Secció Quarta de l’Audiència de Tarragona l’ha condemnat a un any de presó per un dels delictes d’abús sexual i de mig per l’altre. En ambdós casos s’ha tingut en compte l’atenuant de reparació del dany.
A més, li imposa un altre mig any per dos delictes de violació de domicili. Hi va haver un acord de conformitat entre fiscal, acusació particular i defensa.
A una de les víctimes l’haurà d’indemnitzar amb 11.897,64 pels danys morals. L’altra –ara major d’edat– ha renunciat a la quantitat que li pogués correspondre.
■ Fonts del CB Mollerussa consultades per SEGRE es van desmarcar dels fets, dels quals consideren que el club és totalment aliè, i van explicar que van decidir fer fora aquest tècnic en el mateix moment en què van tenir coneixement que era investigat.
D’altra banda, les mateixes fonts van mostrar el seu malestar perquè es continuï vinculant l’acusat, ara condemnat, amb el club, quan el van acomiadar fa cinc anys. “No ens correspon a nosaltres jutjar ningú, vam prendre la decisió de fer-lo fora i allà es va acabar la nostra vinculació amb ell.”