Creus de Sant Jordi prediada
El Centre de Titelles de Lleida és una de les 10 entitats distingides amb la Creu de Sant Jordi 2025, un dels màxims reconeixements que atorga la Generalitat i els receptors es van donar a conèixer ahir en un canvi de dates, ja que els últims guardonats es van anunciar el desembre passat. Per la seua part, els lleidatans Manuel Roure, Mercè Ibarz, Josep Maria Mata Perelló i Carla Simón són quatre de les 21 personalitats que reben la distinció aquest any.
Elisabet Vallvé, codirectora del Centre de Titelles de Lleida, va expressar ahir la seua emoció davant del premi: “Pensant en Julieta Agustí i Joan Andreu Vallvé, que van fundar el Centre i la Fira de Titelles de Lleida fa gairebé quatre dècades, aquest és el màxim reconeixement que els podien donar tant a ells com a l’equip actual, a part del Premi Nacional de Cultura que vam rebre el 2018”. De fet, Vallvé va revelar que la consellera de Cultura va voler parlar directament amb Joan Andreu Vallvé, ja jubilat, per comunicar-li la notícia. A més, segons la codirectora, “aquesta distinció posa els titelles i la nostra ciutat en el punt de mira de la resta de Catalunya i del panorama de les arts escèniques”.
Per la seua banda, Oriol Ferre, codirector del Centre, va posar en relleu que un guardó tan important com la Creu de Sant Jordi reconegui “l’art dels titelles, una disciplina mundial i mil·lenària. No obstant, a dia d’avui, hem de lluitar per reivindicar-ho”. Ferre va concloure que guardons com la Creu de Sant Jordi “dignifiquen l’ofici titellaire, el teatre, les arts en directe i la cultura”.
La Creu de Sant Jordi 2025 ha reconegut entitats culturals com la Federació dels Tres Tombs de Barcelona o la banda de rumba Sabor de Gràcia. Així mateix, Joan Caball, agricultor i exdirigent del sindicat Unió de Pagesos (UP); l’actriu Loles León; la periodista Rosa Maria Calaf, o el president del Grup Planeta José Creuheras també reben el guardó. Val a recordar que UP va rebre la Creu de Sant Jordi en la passada edició, amb els lleidatans Maria Antònia Peralba i Kilian Jornet.
«No m’ho esperava, però estic molt agraït»
L’òptic optometrista de Mollerussa Manuel Roure Arnaldo rebrà el guardó per ser un professional de referència del sector, pioner en l’estudi i consideració dels predominis visuals i el desenvolupament de la teoria i pràctica de l’entrenament visomotor. Roure es va mostrar content de rebre aquest reconeixement “de primera categoria” que reconeix la seua dilatada trajectòria, amb més de 50 anys de carrera. “No m’ho esperava, però estic molt agraït”, va remarcar. És autor de les primeres obres d’optometria escrites en català i destaca el seu compromís actiu amb Mollerussa i el Pla d’Urgell i per la vinculació amb entitats com Acudam.