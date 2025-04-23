SUCCESSOS
Detinguda una influencer pel robatori de 400.000 € a un empresari mexicà en un hotel de Madrid
Marta Hermoso defensa la seua innocència i esborra les seues xarxes socials
Agents de la Policia Nacional van detenir la influencer sevillana Marta Hermoso, de 35 anys, i tres persones més per presumptament robar 400.000 euros en joies i diners en efectiu a un empresari mexicà en un hotel de Madrid. L’arrest es va produir el passat 28 de setembre després d’haver-se produït el presumpte robatori a l’hotel Wellington, ubicat al barri de Salamanca de la capital. Els detinguts van ser posats en llibertat condicional després de prestar declaració judicial i se’ls imputa la presumpta comissió d’un delicte de robatori amb força.
Les càmeres de seguretat de l’hotel haurien gravat els detinguts i un d’ells va assegurar que Hermoso va ser qui va idear el cop, proposant-los sostreure els objectes de valor que es trobaven a l’habitació del mexicà. Amb tot, la defensa de la influencer manté que hi ha un error en la identificació de la seua clienta i afirma que no va estar al lloc dels fets investigats. El seu advocat, el lletrat Juango Ospina, va asseverar que no dubta de la innocència de la seua patrocinada i es va mostrar convençut que els fets s’aclariran.
Hermoso, de professió estilista i dissenyadora, i que formava part del mateix cercle social que Alejandra Rubio, Froilà de Marichalar o Alexia Rivas, també ha defensat la seua innocència i ha esborrat tots els perfils que tenia a les xarxes socials.