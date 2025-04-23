PROJECTE
Estudien l’obesitat en malalties renals cròniques
La investigadora de l’Institut de Recerca Biomèdica de Lleida (IRBLleida) Milica Bozic ha liderat un projecte que proposa analitzar una classe d’RNA (un àcid nucleic que participa en processos essencials per als éssers vius juntament amb l’ADN) com a nous factors involucrats en la malaltia renal induïda per l’obesitat.
El projecte, que porta per títol miRNAs como potentes reguladores de la nefropatía asociada a la obesidad [...], està finançat per l’Institut de Salut Carlos III, a través de la convocatòria Ajuda Estratègica en Salut 2024, que va donar inici aquest any i està previst que finalitzi el proper 2027.
L’obesitat suposa, en aquest sentit, un problema de salut a tot el món i representa un important factor de risc per al desenvolupament i la progressió de la malaltia renal crònica. Durant els últims anys, segons apunta l’IRBLleida, la incidència de les nefropaties (danys o anomalies als ronyons) associades a l’obesitat, com una de les seues complicacions, han augmentat fins a deu vegades. El projecte liderat per Bozic investiga com prevenir i revertir els efectes perjudicials de l’obesitat i els nivells anormals de lípids en la funció renal.