L’Olivera: vins fets a moltes mans
La cooperativa lleidatana que integra persones en risc d'exclusió ha rebut reconeixements del Ministeri de Drets Socials pels seus vins ecològics de qualitat
La transformació social pot arribar des dels àmbits més insospitats. A la comarca de l'Urgell, una cooperativa de treball nascuda als anys 70 demostra com la viticultura pot ser molt més que l'elaboració de vi. L'Olivera és un projecte singular que ha aconseguit combinar l'excel·lència enològica amb la inclusió de persones en situació vulnerable, creant un model de negoci que ha rebut recentment el reconeixement del Ministeri de Drets Socials.
"Creiem fermament en la feina manual, no només perquè aporta qualitat al producte final sinó perquè ens permet donar feina a persones que ho necessiten", explica la Clara Griera, responsable del celler i enòloga de la cooperativa. Aquest enfocament ha permès a L'Olivera convertir-se en un referent tant pel seu impacte social com per la qualitat dels seus vins ecològics, que reflecteixen a la perfecció el terroir de la Vall del Corb.
Un model pioner en l'agricultura social catalana
L'Olivera treballa actualment amb certificació ecològica més d'una vintena d'hectàrees de vinya, situades entre els 400 i 600 metres d'altitud. Els seus terrenys, caracteritzats per un sòl argilós-calcari i terrasses de pedra seca, gaudeixen d'una climatologia privilegiada amb la influència del vent serè i la marinada, factors que contribueixen a una maduració òptima del raïm i a una concentració d'aromes excepcional.
El projecte va evolucionar significativament el 1989, quan van passar de ser simplement viticultors a elaboradors, amb el llançament del seu emblemàtic Blanc de Serè. Aquest vi, considerat "icònic" segons Griera, està elaborat amb un cupatge de macabeu (80%), parellada (12%) i garnatxa blanca (8%), fermentat a temperatura controlada en dipòsits d'acer inoxidable i amb un remenat periòdic de les lies per potenciar-ne la complexitat aromàtica.
El caràcter social de la cooperativa no és una simple etiqueta de màrqueting, sinó el cor mateix del projecte. Carles de Ahumada, un dels grans impulsors de la iniciativa, ha aconseguit crear un espai on la producció vitivinícola serveix com a vehicle d'integració i creixement personal per a col·lectius vulnerables. Aquest compromís ha estat recompensat amb nombrosos reconeixements en concursos vinícoles i gastronòmics arreu del territori.
Varietats autòctones i tècniques respectuoses amb el medi ambient
La gamma de varietats conreades a L'Olivera és àmplia i diversa: macabeu (la majoritària), garnatxa blanca, xarel·lo, malvasia, trepat i garnatxa tintorera, entre d'altres. Totes elles es veremem manualment, preservant les qualitats organolèptiques del raïm i mantenint el compromís amb la filosofia inclusiva de la cooperativa.
Entre els seus vins més destacats trobem l'Agaliu, un monovarietal de macabeu que va ser un dels primers de la DO Costers del Segre i que gaudeix d'un prestigi considerable. El seu procés d'elaboració és curosament dissenyat: una part del most fermenta a temperatura controlada (15-17 °C) en botes de roure americà i francès, amb 6-8 mesos de criança sobre les lies i battonage setmanal, mentre que la resta fermenta en dipòsit i fa una criança de dos mesos en tines de ciment.
El Missenyora, també elaborat amb macabeu, representa una recuperació de tradicions vinícoles gairebé oblidades, inspirant-se en el vi bullit que tradicionalment es produïa a la zona. Aquest vi, caracteritzat pel seu caràcter abocat, golós i complex, va ser reconegut com el millor vi monovarietal de macabeu i va obtenir la medalla d'or en la categoria de vins blancs amb criança en el darrer concurs de la DO Costers del Segre 2024.
Enoturisme amb consciència: experiències vinculades al territori
Com a part del seu compromís amb la divulgació i la promoció del territori, L'Olivera ha desenvolupat diverses activitats enoturístiques que permeten als visitants conèixer de primera mà la filosofia del projecte. Entre aquestes iniciatives destaquen el Tastavinyes, una passejada pels carrers i cultius de Vallbona de les Monges amb degustacions al llarg del recorregut, i els esmorzars entre vinyes, on els participants poden gaudir d'embotits i formatges artesanals mentre descobreixen els vins guiats per experts enoturístics.
La cooperativa també està experimentant un creixement significatiu en la seva producció d'escumosos, ampliant així la seva oferta i explorant noves possibilitats dins del sector vitivinícola ecològic. Aquest esperit d'innovació constant es combina amb un respecte absolut per la matèria primera i una voluntat de mínima intervenció en l'elaboració dels seus productes.
Reconeixements i projectes de futur
El Naltres, un vi que ret homenatge al projecte col·lectiu de L'Olivera, exemplifica la filosofia de la cooperativa. Elaborat amb varietats històriques com la garnatxa negra i la carinyena (també coneguda com a samsó), aquest vi destaca pel seu volum, els seus registres fruiters i especiats, i per una rodona expressió en boca que reflecteix perfectament el terroir que l'ha vist néixer.
L'Olivera continua investigant amb nous materials i tècniques de producció, sempre des del respecte al medi ambient i amb la mirada posada en la sostenibilitat. La recent distinció del Ministeri de Drets Socials no fa més que reafirmar la validesa d'un model que, després de més de quatre dècades, continua demostrant que l'excel·lència enològica i el compromís social no només són compatibles, sinó que poden generar sinergies extraordinàriament positives.