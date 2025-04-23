Lectura dramatitzada de contes i poemes al Teatre de l’Escorxador
El Teatre de l’Escorxador de Lleida va acollir ahir a la tarda una sessió de lectura dramatitzada de nou contes i un poema a càrrec dels actors Enric Majó, Núria Casado, Dafnis Balduz i Marta Rosell, que van recitar textos i versos d’obres de personalitats literàries de prestigi en la història de Catalunya com Pere Calders, Mercè Rodoreda, Montserrat Roig o Blanca Llum Vidal. L’arpista Berta Puigdemasa també va interpretar peces musicals.