URBANISME
Millora de les cobertes de la Seu Vella
Les obres per rehabilitar les dos que quedaven pendents del claustre arranquen amb la instal·lació de les grues. El termini d’execució és de sis mesos i les finança el ministeri de Cultura
Els treballs de rehabilitació de les dos cobertes del claustre de la Seu Vella que quedaven per reparar, la contigua a l’edifici de l’antiga Canonja i la de la Porta dels Apòstols, van arrancar ahir, en plena diada de Sant Jordi. Precisament, just davant d’aquest punt es podia observar ahir el muntatge de les grues, necessària per executar l’obra. Aquest projecte va ser adjudicat a finals de febrer a l’empresa barcelonina Urcotex Inmobiliaria per un import de 654.743 euros, finançats per la direcció general de Patrimoni Cultural i Belles Arts del ministeri de Cultura.
Els treballs van ser licitats inicialment el 2022, però el concurs va quedar desert, de manera que va caldre tornar a convocar-lo. Per aquesta raó, l’actuació arriba dos anys més tard del que estava previst.
El director del consorci del Turó de la Seu Vella, Joan Baigol, va indicar que els treballs tenen un termini d’execució d’uns sis mesos i que comportaran alguns canvis per als visitants al conjunt monumental. L’entrada a la recepció es manté en el mateix lloc, però per accedir a l’interior del monument s’haurà d’entrar per una porta situada al fons de l’edifici de la Canonja, que dona pràcticament al Portal Major.
Així mateix, la Porta dels Apòstols estarà tancada durant les obres i s’habilitarà un túnel sota les bastides per accedir a l’entrada que permet pujar al campanar.
Les obres tampoc permetran celebrar l’activitat Nits de lluna plena al claustre, però a partir del mes que ve es programarà la mateixa activitat, però en una altra ubicació: la terrassa del Castell del Rei.
La restauració d’aquestes dos cobertes, que en realitat corresponen a la primera fase del projecte, completen les actuacions previstes en aquest punt del monument.
Entre finals del 2019 i el primer trimestre del 2021 es van efectuar els treballs de la segona fase, que van abordar la permeabilització i protecció per a la correcta evacuació de les aigües pluvials a la coberta contigua a l’edifici de l’antiga catedral i a la del mirador obert a la ciutat. En aquest cas, van ser finançades per la Generalitat amb 650.000 euros i van coincidir en el temps amb la restauració del campanar i la façana de la Porta dels Apòstols, la qual cosa va suposar una inversió total d’1,6 milions.