Nofumadores adverteix que fumar redueix el volum del cervell
L’associació exigeix una nova Llei del Tabac després d’evidències científiques que relacionen fumar amb el deteriorament cognitiu i les demències, i acusa el govern d’inacció davant de la pressió de la indústria tabaquera
L’associació Nofumadores.org ha advertit que el tabaquisme provoca una pèrdua de volum cerebral significativa, un fenomen que a més està directament relacionat amb el deteriorament cognitiu i l’Alzheimer.
"Ja no es tracta únicament de pulmons o cor: el tabac també ataca el sistema vascular del cervell, reduint el seu volum i augmentant el risc d’Alzheimer i altres demències. El silenci institucional davant d’aquesta relació és inacceptable", ha afirmat la presidenta de Nofumadores.org, Raquel Fernández.
L’associació es basa en un estudi liderat per la Universitat de Washington a St. Louis (EUA) que confirma que el tabaquisme provoca una pèrdua de volum cerebral. "Aquest efecte és dosisdependiente: a més cigarros, major és el dany cerebral", afegeix Nofumadores.org.
A més, ressalta una altra investigació publicada en 'JAMA Network Open' el 2023 va concloure que deixar de fumar redueix notablement el risc de demència, mentre que simplement reduir el consum no ofereix cap protecció real.
"El tabaquisme continua sent invisible com a causa d’Alzheimer i ens preguntem el perquè, quan aquesta malaltia assola i destrossa famílies senceres. Prevenir el tabaquisme és fonamental per protegir centenars de milers de famílies espanyoles de l’impacte econòmic i emocional d’una malaltia que avui no té capellà", ha manifestat Fernández.
Així mateix, l’associació adverteix que el tabaquisme no només augmenta el risc de patir Alzheimer, sinó que també està estretament vinculat a altres formes de demència, especialment la demència vascular, la segona més comuna. "Ocorre quan el subministrament de sang al cervell s’interromp per petits infarts o danys als vasos sanguinis", agrega.
Igualment, assegura que fumar danya directament el sistema cardiovascular, contribuint a l’arterioesclerosi cerebral i a microinfarts que, de forma acumulativa, deterioren la funció cerebral. A més, destaca que hi ha evidència que el tabac incrementa el risc de deteriorament cognitiu lleu i accelera el pas d’aquest estat a demència en persones vulnerables.
"En comprometre tant la salut vascular com neuronal, el tabaquisme actua com un detonant silenciós de l’envelliment cerebral patològic, agreujant els efectes de l’envelliment normal i augmentant el risc de qualsevol tipus de demència. Deixar de fumar no només redueix aquest risc, sinó que també pot alentir el deteriorament en persones grans que ja presenten símptomes inicials", explica l’associació.
Per això, la seua presidenta afirma que, "el govern hauria d’obrir una via legal perquè les famílies dels malalts sol·licitessin una compensació econòmica. Avui dia aquesta via està tancada, però la indústria del tabac ha de fer-se responsable del dany que causa".
Reclama mesures urgents
Nofumadores.org reclama mesures urgents, com la reforma d’una nova Llei, ja que considera que ha quedat "obsoleta" des de la seua última modificació el 2010, per prevenir el tabaquisme com a causa directa de l’Alzheimer.
L’associació insta el Ministeri de Sanitat a no cedir i a impulsar sense demora la reforma integral de la Llei del Tabac, "recolzada per l’evidència científica i les recomanacions de l’OMS". Així mateix, l’associació reclama un gran pacte d’estat davant de la "paràlisi" d’una nova Llei del Tabac, ja que "no acaba de veure la llum a causa de les terribles pressions induïdes per les tabaqueres".