TRADICIONS
Puigverd de Lleida estrena el seu ‘Sant Jordi i el Drac’ renovats
Ahir, en el marc de la 18a Fira Medieval
La Fira Medieval Sant Jordi i el Drac de Puigverd de Lleida va inaugurar ahir la 18a edició amb una representació renovada de Sant Jordi i el Drac, en la qual estava prevista la participació d’unes 170 persones. “Hem modificat la llegenda tradicional de manera que inclogués elements actuals, com l’empoderament de la dona, i hem afegit números de dansa i batucades”, va explicar Mònica Chacón, directora tècnica de l’obra. “Cada any intentem introduir algun element innovador en l’espectacle, sempre respectant l’essència dels elements medievals.” Per la seua part, Úrsula Barrufet, l’alcaldessa, va valorar positivament la primera jornada de la fira, que continuarà també avui, i va destacar “la gran afluència de públic, esperem que no ens plogui”.
Una exhibició dels Trabucaires dels Trons a la plaça del municipi obrirà avui (8.30) la segona jornada del certamen. A continuació, tindrà lloc un repic de campanes a càrrec de Felip Niubó i un esmorzar (9.00) a preus populars. Així mateix, els assistents podran passejar-se de nou pel mercat medieval de 10.00 a 20.00 i disfrutar d’una ruta guiada pel centre històric de Puigverd (10.00, entrada a 5 euros), entre altres propostes que posaran el colofó al certamen.