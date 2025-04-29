Els consells d'una experta en nutrició per conservar aliments després d'un tall de llum
La catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la UB i presidenta del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària ofereix consells pràctics per saber què fer amb el menjar
Després dels talls massius d'electricitat a Catalunya, molts ciutadans es pregunten què fer amb els aliments que tenien a la nevera i al congelador. Maria Carme Vidal, catedràtica de Nutrició i Bromatologia de la Universitat de Barcelona i presidenta del Comitè Científic Assessor de Seguretat Alimentària de la Generalitat, ha ofert recomanacions pràctiques aquest dimarts a RAC1 sobre com gestionar aquesta situació.
"La conservació depèn de cada aliment i del temps que portava a la nevera", explica Vidal. Segons la catedràtica, cal vigilar especialment els productes frescos com la carn i el peix, que són els més susceptibles de fer-se malbé. "Si no s'obre la nevera, poden aguantar bé entre 4 i 6 hores mantenint el fred", afirma. Més enllà d'aquest temps, cal revisar cada producte individualment, especialment si ja portaven alguns dies refrigerats.
Aliments congelats: més seguretat
Pel que fa al congelador, la situació és més favorable. "En el congelador hi ha més tranquil·litat perquè no han passat ni 24 hores", assenyala Vidal. Si el congelador ha romàs tancat durant les 6-10 hores que ha durat el tall, és probable que els aliments s'hagin descongelat parcialment, però no completament. "Al tornar la llum es tornaran a congelar. Probablement hi ha una pèrdua de textura i consistència perquè s'haurà perdut una mica d'aigua, però des del punt de vista sanitari no hi ha problema", assegura.
La catedràtica subratlla que el veritable risc apareix quan "descongelem un aliment, el traiem fora del congelador, el deixem sobre una superfície i després el tornem a congelar, això sí que no es pot fer". En canvi, si l'aliment no s'ha mogut del congelador i ha començat a descongelar-se parcialment per falta de corrent, no hi hauria d'haver cap problema en tornar-lo a congelar.
Llet i aliments preparats
Respecte altres productes com la llet en envàs Tetra Brik, Vidal tranquil·litza: "Els Tetra Briks són productes esterilitzats, per tant, s'ha eliminat tota la càrrega microbiana i per deixar-los unes hores no passa res". Pel que fa als aliments cuinats i preparats, la catedràtica explica que "en principi, amb la calor t'has carregat els microorganismes. Si l'has tapat i l'has posat a la nevera, per 4-6 hores no ha de passar absolutament res".
El sentit comú: la millor eina
Un dels consells més pràctics que ofereix Vidal és utilitzar el sentit comú i els nostres sentits: "L'olor i l'aspecte del menjar són indicatius molt útils". Si un aliment fa mala olor o presenta un aspecte estrany, el més recomanable és llençar-lo per precaució.
Sobre casos específics com la llet materna congelada, la catedràtica opina que "no hauria de passar res" si només ha estat unes hores sense electricitat. En general, el missatge és tranquil·litzador: per a la majoria d'aliments, un tall de llum de menys de 24 hores no hauria de representar un problema greu si es mantenen tancats els aparells de refrigeració.