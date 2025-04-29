S'han de recuperar les hores no treballades durant l’apagada?
La legislació laboral empara els treballadors afectats pel tall elèctric massiu i estableix que no hauran de compensar el temps perdut ni perdran salari
La massiva apagada elèctrica que va paralitzar gran part de l’activitat laboral a Espanya durant dilluns passat ha generat nombrosos dubtes entre treballadors i empreses sobre les conseqüències laborals d’aquesta situació excepcional. Centenars de milers d’empleats no van poder exercir les seues funcions habituals a causa del tall de subministrament, plantejant interrogants sobre la recuperació d’hores, el manteniment del salari i els drets que assisteixen els afectats davant d’una circumstància de força major com aquesta.
La resposta a la principal pregunta és clara: els treballadors que no van poder desenvolupar la seua activitat laboral a causa de l’apagada no estan obligats a recuperar aquelles hores perdudes. Aquesta protecció s’aplica tant per als qui treballen presencialment com per als que desenvolupen la seua tasca mitjançant teletreball. L’article 30 de l’Estatut dels Treballadors empara aquesta situació en establir que quan la impossibilitat de prestar serveis es deu a causes alienes al treballador, aquest té dret a mantenir la seua retribució sense necessitat de compensar aquell temps posteriorment.
Les empreses, per tant, hauran d’assumir el cost salarial corresponent al dia de l’apagada, ja que la normativa no preveu la possibilitat de suspendre ocupació i sou per aquesta causa sense una declaració formal de força major o l’activació d’un ERTO. Com assenyala l’advocat Omar Molina García, "les companyies, sense una declaració formal de força major o activació d’ERTO ETOP, no tindran base legal per suspendre de sou i feina els treballadors per aquesta raó i evitar, alhora, el cost salarial d’aquest període d’inactivitat." En tractar-se de l’afectació d’un sol dia, el més probable és que l’esmentat cost sigui assumit íntegrament pels ocupadors.
Jurisprudència del Tribunal Suprem sobre incidències tècniques
El Tribunal Suprem ha establert precedent en aquesta matèria mitjançant dos sentències recents que reforcen la posició dels treballadors davant d’aquest tipus de situacions. En la sentència 565/2023, l’Alt Tribunal va rebutjar expressament que les empreses puguin reduir el salari o obligar a recuperar hores quan els empleats no hagin pogut realitzar el seu treball per talls en el subministrament elèctric o d’internet.
Més recentment, la sentència 959/2024 va establir que "el temps en què un teletreballador pateix una avaria o incidència, com la caiguda de la xarxa d’internet o un tall de llum, compte com a temps efectiu de treball." Els magistrats van argumentar que "si és l’ocupador el que ha de proporcionar els mitjans a l’empleat perquè realitzi la feina, el funcionament defectuós, no imputable al treballador, no pot perjudicar-li, en consideració a l’article 4.1 del Reial Decret-llei 28/2020".
Permís retribuït de fins quatre dies per impossibilitat laboral
Davant de la magnitud de l’apagada i les seues conseqüències, el Ministeri de Treball ha volgut aclarir la normativa aplicable, recordant que l’article 37.3.g de l’Estatut dels Treballadors preveu un permís retribuït de fins quatre dies, prorrogable en cas necessari, "per impossibilitat de desplaçar-se o de desenvolupar l’activitat laboral amb normalitat".
Aquest dimarts, des del Ministeri han reiterat que els treballadors afectats "tindran protegits tots els seus drets laborals, incloses les seues retribucions, a través dels permisos i drets garantits i reconeguts a l’Estatut dels Treballadors." Aquesta protecció aplica específicament a tres supòsits:
- Els qui no van poder anar al seu centre de treball per dificultats en els desplaçaments, ja sigui per les recomanacions de les autoritats o per limitacions en el transport públic o privat.
- Aquells treballadors que no van poder accedir al seu lloc de treball habitual.
- Els empleats que, fins i tot havent acudit al seu lloc, no van poder exercir les seues funcions per problemes derivats del tall de subministrament o dificultats relacionades amb la connectivitat.
Com haurien d’actuar empreses i treballadors davant de situacions similars?
L’apagada massiva ha posat de manifest la necessitat que tant empreses com treballadors coneguin els seus drets i obligacions davant de situacions excepcionals que impedeixin el normal desenvolupament de l’activitat laboral. Els experts en dret laboral recomanen que les organitzacions comptin amb protocols específics per a aquestes contingències, establint canals de comunicació clars i pautes d’actuació que evitin confusions i possibles conflictes.
Per als treballadors, és fonamental conèixer que la legislació els protegeix davant circumstàncies alienes a la seua voluntat que impossibilitin la prestació de serveis. El principi general és que no poden veure’s perjudicats salarialment ni obligats a recuperar temps quan la causa de l’impediment sigui externa i no atribuïble a ells.