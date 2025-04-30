El BOE publica l’eliminació de l’acomiadament automàtic per incapacitat permanent
La nova norma, que entra en vigor l’1 de maig, obliga les empreses a valorar l’adaptació del lloc o la reubicació del treballador abans d’acomiadar-lo, tret que impliqui una càrrega econòmica excessiva
El Butlletí Oficial de l’Estat (BOE) ha publicat aquest dimecres la llei que reforma l’Estatut dels Treballadors, i la Llei General de la Seguretat Social, a fi d’eliminar l’automaticitat de l’extinció del contracte laboral de les persones que accedeixen a la situació d’incapacitat permanent, que entrarà en vigor demà 1 de maig.
Tal com recull el text, l’objectiu de la llei és eliminar l’acomiadament automàtic en casos d’incapacitat permanent i condicionar la decisió empresarial de l’acomiadament a la voluntat de la persona treballadora i a la possibilitat d’adaptar el lloc de treball o a l’existència d’un lloc de treball vacant i disponible acord amb el seu perfil professional i compatible amb la seua nova situació.
D’aquesta manera, l’empresa únicament podria activar aquesta causa d’acomiadament quan l’adopció de les anteriors mesures suposi una càrrega excessiva. Així mateix, es planteja una reforma de l’article 49.1 de l’Estatut dels Treballadors, per desvincular el règim jurídic de la mort de la persona treballadora, com a causa d’extinció del contracte de treball, de l’aplicable als supòsits d’incapacitat permanent.
El text va ser aprovat definitivament el passat 22 d’abril en el Senat. En concret, el text va comptar amb el vot a favor de tots els grups excepte VOX, que va votar en contra.
Entre les modificacions incorporades al seu pas pel Congrés, es va incorporar una esmena que encarrega al Govern que, en el termini d’un any, aprovi una llei que permeti adaptar els llocs de treball dels guàrdies civils, policies nacionals i militars de les Forces Armades amb discapacitat.
Segons la llei, les empreses poden estalviar-se l’adaptació del lloc de treball si això li suposa una "càrrega excessiva". Tanmateix, s’ha incorporat una esmena de Podem per precisar que si el cost d’aquesta adaptació no supera la indemnització que caldria pagar per acomiadar el treballador, o el pagament de sis mesos del salari, l’empresa no podrà al·legar aquesta "càrrega excessiva".