COMUNICACIÓ
Tomàs Molina: “L’equilibri entre informar i fer política no és tan senzill”
Participa en la segona jornada de la Setmana de la Comunicació de la Universitat de Lleida
El periodista i meteoròleg Tomàs Molina va assegurar ahir que “l’equilibri entre comunicar i fer política no és tan senzill com podria semblar”. Així ho va dir en la ponència Temps de notícies, amb la qual es va tancar la segona jornada de la Setmana de la Comunicació de la UdL. Molina, que va ser candidat per ERC a les europees, va reivindicar el valor de la comunicació i va reconèixer la dificultat de mantenir l’objectivitat a l’hora de transmetre la informació meteorològica. “La meua feina no consisteix a ensenyar sinó a donar informació sobre meteorologia que s’entengui”, va destacar.
La jornada va començar amb la participació de la tiktoker esportiva Iris Miquel, que va assegurar que “pel fet de ser dones de vegades no es pren seriosament”. Durant la seua ponència De TikTok a l’estadi, va posar sobre la taula les dificultats que ha trobat per fer-se un lloc en el món del periodisme esportiu. Entre sessió i sessió, es va organitzar un berenar gràcies al patrocini del supermercat Plusfresc.
Les jornades van començar dilluns amb Joan Salvat, Eduard Sanjuán i Carles Solà, directors del programa 30 minuts que, malgrat l’apagada generalitzada, van poder fer la conferència, i acabaran la 32 edició avui amb el periodista Emilio Doménech i l’humorista Joel Díaz.