Ciutadilla retrocedeix a l’època medieval
Ciutadilla retrocedeix aquest cap de setmana a l’època medieval amb la celebració de la 23 edició de la Trobada de Grups de Recreació Medieval, que compta amb 156 participants de 22 grups. Les activitats van començar ahir amb la inauguració de la trobada i un concert de música a càrrec d’Els Joglars de Ripollet seguit de la pujada de torxes al castell. Durant tot el cap de setmana s’han programat múltiples activitats i un campament en el qual els grups mostraran com es vivia durant l’època medieval.