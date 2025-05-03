Els envasos amb colors vius poden induir a errors en l’ús de medicaments o productes de neteja segons un estudi internacional
Els colors saturats fan que els consumidors percebin els productes com més potents, afavorint un ús inadequat o insuficient.
Un estudi internacional publicat al Journal of Marketing alerta que els colors molt saturats en els envasos poden portar els consumidors a percebre els productes com més potents o eficaços del que realment són. Aquesta percepció errònia pot provocar un ús insuficient o incorrecte, especialment en medicaments i productes de neteja, on la dosificació adequada és clau per a l’eficàcia i la seguretat.
Segons els investigadors, colors com vermells intensos o blaus profunds generen una falsa sensació de potència. “Els consumidors jutgen en fraccions de segon basant-se en el color de l’envàs”, explica Stefanie Sohn, de la Universitat del Sud de Dinamarca. Això pot portar, per exemple, a usar menys quantitat de desinfectant del necessari o a dubtar a l’hora de prendre un medicament.
L’estudi recomana que les marques utilitzin els colors de manera responsable i que s’incloguin instruccions clares d’ús als envasos. També es proposa impulsar campanyes educatives per evitar malentesos i reduir el malbaratament, contribuint així a una major seguretat i sostenibilitat.