TRADICIONS
Anglesola reparteix 9.000 panets de la caritat
Beneïts per la Santa Creu, protegeixen de les tempestes segons la creença popular. Els veïns recullen els seus quatre pans
Anglesola va celebrar ahir un dels actes amb més arrelament de les seues festes locals, el repartiment dels panets de la caritat beneïts amb la relíquia de la Santa Creu, tradició que s’ha mantingut ininterrompudament des del segle XIII. Es van repartir 9.000 panets entre centenars de persones, elaborades amb 400 quilograms de farina.
La tradició diu que s’han de repartir gratuïtament quatre panets per persona i doble ració a les dones embarassades. La gent els penja als arbres i a les cases, i també es guarden als cotxes, perquè, segons la creença popular, protegeixen de les tempestes de pedra i altres inclemències meteorològiques. Els panets, que elaboren els forners del municipi, tenen una forma circular i pesen entre 50 i 60 grams. Estan elaborats amb farina de blat, aigua, sal i sense llevat. El seu repartiment va anar a càrrec de membres del consistori i dels nou prohoms del municipi, col·lectiu que per primera vegada en la seua història compta amb dones, i es va efectuar ahir a la tarda sota un cel ennuvolat amb amenaça de pluja, que al final no va fer acte de presència. Alguns ho van atribuir als panets i de la festa coneguda també com de la Caritat.
Anglesola venera la relíquia de la Vera Cruz des de l’edat mitjana. La popular relíquia d’aquesta població de l’Urgell va oferir una grata sorpresa l’any 2014 als seus veïns quan tècnics la van obrir per restaurar-la i van descobrir que a l’interior contenia una altra creu, del segle XII, amb diverses relíquies, pedres i estelles procedents probablement del Sant Sepulcre. La devoció a la Santa Creu d’Anglesola s’ha mantingut intacta al llarg dels anys i més després d’aquesta troballa.