EXPOSICIONS
La poesia visual més internacional se cita en l’Agramunt de Viladot
La Fundació Guillem Viladot – Lo Pardal d’Agramunt va inaugurar ahir l’exposició La Lliga de la justícia poètica, que reuneix peces amb la poesia visual com a eix principal de 66 artistes procedents de setze països i quatre continents. El comissari, Xesco Mercé, va explicar que “la mostra ofereix una visió actualitzada de la poesia visual que tant han treballat referents com Viladot o Brossa, i ho fa des de tècniques i llenguatges diferents”.