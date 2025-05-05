Com es diu l’arbre del mango? Més que un simple portador de fruits exòtics
És originari del sud d’Àsia i pot viure més de cent anys, actualment conreant-se amb èxit en zones càlides d’Espanya
El mango (Mangifera indica) és el nom que rep l’arbre que produeix el fruit del mateix nom, una fruita tropical consumida a tot el món però l’origen vegetal de la qual resulta desconegut per a la majoria de consumidors. Aquest arbre mil·lenari, procedent originalment del sud asiàtic —concretament Índia i Birmània—, compta amb una història que es remunta a més de 4.000 anys d’antiguitat i actualment es conrea en més d’un centenar de països amb climes tropicals i subtropicals.
Amb una impressionant capacitat de creixement que li permet assolir fins els 30 metres d’altura, el mango destaca per la seua longevitat, podent superar el segle de vida. La seua frondosa copa de fulles verda brillant no només produeix centenars de mangos anualment —amb períodes de maduració que oscil·len entre els 3 i 6 mesos segons varietat i condicions climàtiques—, sinó que també proporciona una ombra excepcional, convertint-lo en un exemplar apreciat tant en plantacions comercials com en jardins particulars.
Malgrat el seu origen tropical, el canvi climàtic i les innovacions en tècniques de cultiu han permès que el mango expandeixi el seu territori cap a zones més temperades.
El valor cultural i mediambiental del mango
Més enllà de la seua aportació gastronòmica, l’arbre del mango ocupa un lloc privilegiat en la cultura hindú, on simbolitza fertilitat i abundància. En l’actualitat, a més de ser un dels arbres fruiters més conreats globalment, està cobrant protagonisme en iniciatives d’agricultura sostenible i alimentació saludable.
Cultiu domèstic: una experiència gratificant
Conrear un mango a la llar representa una activitat sostenible, educativa i satisfactòria. Partint simplement de la llavor d’un mango adquirit a qualsevol mercat local, qualsevol persona pot iniciar el procés de cultiu del seu propi exemplar. Els requisits bàsics inclouen calor, exposició solar adequada, reg regular i, especialment, paciència durant el seu desenvolupament.