“Lleida és la ciutat que m’ha acollit i és casa meua”
El cantant Kelly Isaiah va fer el pregó dels Moros i Cristians. “És una festa que és alegria, identitat i victòria compartida”
El Castell de la Suda de la Seu Vella va acollir ahir la lectura del pregó de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, que aquest any va anar a càrrec del cantant Kelly Isaiah, que va reivindicar que aquest esdeveniment recorda la història de la ciutat “amb orgull, respecte, tradició, música, art i ball”. Isaiah, fundador del grup Koers i guanyador del concurs La Voz d’Antena 3 el 2020, va recordar que va venir a Lleida amb la seua família fa 20 anys. “Ens hem sentit molt ben acollits i podem dir amb orgull que Lleida és casa nostra”, va dir Isaiah. Va destacar que és una festa que homenatja els dos bàndols i que Lleida “ha estat una ciutat que ha crescut a cavall de dos mons i que ho ha fet bastint ponts en lloc d’aixecar murs”. Va acabar remarcant que “és la festa que millor representa Lleida, és alegria, festa al carrer, identitat i victòria compartida”. A continuació, l’orquestra Ilerband va interpretar diverses peces i l’acte va acabar amb les intervencions del president de l’Associació de la Festa de Moros i Cristians de Lleida, Josep Lluís Gázquez, i la tinenta d’alcalde Begoña Iglesias. La pròxima cita serà el 17 i 18 de maig, on tindrà lloc la batalla per Lleida.