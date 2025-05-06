Adeu a Skype: Microsoft tanca la plataforma que va revolucionar la manera de comunicar-nos
La companyia nord-americana ha posat fi a la seua històrica aplicació de missatgeria aquest 5 de maig, i ofereix als usuaris la possibilitat de migrar a Teams
Microsoft ha executat el tancament definitiu de Skype, la seua històrica aplicació de missatgeria de text i veu, el dilluns 5 de maig després de més de dos dècades en funcionament. Tal com va anunciar la companyia tecnològica el febrer passat, la plataforma deixa d'estar operativa, encara que els usuaris disposaran d’un període d’adaptació superior a dos mesos per decidir si migren les seues comunicacions a Microsoft Teams o simplement exporten el seu historial de converses.
La tecnològica nord-americana ha apostat decididament per la versió gratuïta de Teams com a substitut natural de Skype, oferint pràcticament les mateixes funcionalitats que ja tenia l’aplicació que ara desapareix. Segons ha comunicat Microsoft, els usuaris podran accedir a Teams utilitzant les seues credencials existents, facilitant així una transició fluida on es transferiran automàticament tant els contactes com els històrics de xat cap a la nova plataforma.
Aquesta migració suposa el final d’una era per a molts usuaris que van créixer utilitzant la que va ser una de les aplicacions pioneres en comunicació digital. El canvi implica l’eliminació de les funcions de telefonia que permetien realitzar anomenades a números telefònics convencionals, tant nacionals com internacionals, una característica que va catapultar Skype a la fama a començaments del nou mil·lenni en permetre comunicacions sense cost addicional davant les tradicionals companyies telefòniques.
El declivi d’un gegant de les comunicacions
Skype, fundada el 29 d’agost de 2003 a Tallín (Estònia), va revolucionar les comunicacions globals al permetre trucades gratuïtes entre usuaris de la plataforma. El seu èxit va ser tal que el 2011 Microsoft va desemborsar l’astronòmica xifra de 8.500 milions de dòlars (aproximadament 7.800 milions d’euros al canvi actual) per adquirir-la i convertir-la en un dels pilars de la seua estratègia de comunicacions.
No obstant, l’aplicació va ser perdent progressivament la seua posició dominant amb l’arribada massiva dels smartphones i l’auge d’aplicacions competidores com WhatsApp, Telegram o FaceTime. El cop definitiu va arribar durant la pandèmia de COVID-19, quan milions d’usuaris van optar per altres plataformes com Zoom per a les seues videoconferències professionals i personals, relegant Skype a un segon pla.
Jeff Teper, president d’aplicacions i plataformes col·laboratives de Microsoft 365, va explicar en una entrevista amb CNBC: "Hem après molt de Skype al llarg dels anys (i aquesta informació) l’hem aplicat a Teams a mesura que hem evolucionat els equips en els últims set o vuit anys". Tanmateix, el directiu va reconèixer que "sentim que ara és el moment perquè podem ser més simples per al mercat, per a la nostra base de clients, i podem oferir més innovació més ràpid simplement concentrant-nos a Teams".
El llegat de Skype en la comunicació digital
La desaparició de Skype marca el final d’una eina que va transformar radicalment la manera de comunicar-nos a començaments del segle XXI. Abans de la seua aparició, les trucades internacionals resultaven prohibitivament cares per a molts usuaris, i les videoconferències eren tecnologia exclusiva de grans corporacions amb equips especialitzats.
Skype va democratitzar aquestes possibilitats, permetent a famílies separades per la distància mantenir el contacte visual, a petites empreses establir comunicacions internacionals sense costos desorbitats i a particulars de tot el món crear comunitats virtuals. La seua interfície intuïtiva i la seua capacitat per funcionar fins i tot amb connexions d’internet relativament lentes la van convertir en un estàndard de facto durant anys.
La plataforma va arribar a comptar amb 300 milions d’usuaris actius mensuals en el seu moment àlgid, gestionant milers de milions de minuts de trucades cada dia. El seu impacte va ser tan profund que el verb "skypejar" es va incorporar al llenguatge col·loquial de molts països com sinònim de videotrucada, independentment de la plataforma utilitzada.
Com afecta els usuaris el tancament de Skype?
Els actuals usuaris de Skype no experimentaran un tall radical del servei, ja que Microsoft ha dissenyat un pla de transició gradual. Durant els propers mesos, l’aplicació continuarà sent accessible per als qui desitgin recuperar les seues converses o migrar les seues dades.
Els qui desitgin continuar utilitzant un servei similar dins de l’ecosistema Microsoft poden traslladar totes les seues comunicacions a Teams, on trobaran una interfície renovada però amb funcionalitats similars. Per facilitar aquest canvi, la companyia ha implementat un procés de migració que transfereix automàticament contactes i historials.
Tanmateix, aquells usuaris que utilitzaven regularment les funcions de telefonia per trucar a números convencionals hauran de buscar alternatives, ja que aquest servei no estarà disponible en la versió gratuïta de Teams. Microsoft ofereix solucions de pagament per a aquesta funcionalitat, principalment orientades al sector empresarial.
Teams: el successor designat per Microsoft
Microsoft Teams s’ha posicionat com l’aposta central de la companyia per a les comunicacions unificades. Llançada inicialment com una eina empresarial el 2017, ha evolucionat incorporant funcionalitats per a usuaris particulars, especialment després de la pandèmia.
A diferència de Skype, Teams va nàixer com una plataforma integrada que combina missatgeria, videotrucades, emmagatzemament compartit i col·laboració en documents. Aquesta concepció més holística reflecteix l’evolució de les necessitats comunicatives, on els límits entre el personal i el professional s’han difuminat.
L’estratègia de Microsoft passa per consolidar Teams com la seua única plataforma de comunicacions, simplificant la seua oferta i concentrant els recursos de desenvolupament. Segons analistes del sector, això permetrà a la companyia competir més eficaçment amb gegants com a Zoom, Google Meet o Slack en un mercat cada vegada més disputat.
Per als usuaris particulars, Teams ofereix ara una versió gratuïta que inclou videotrucades sense límit de temps, xats individuals i grupals, i la possibilitat de compartir arxius. Les funcionalitats avançades queden reservades per als plans de pagament, principalment dirigits a empreses i organitzacions.