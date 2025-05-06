Polèmica perquè un agent de la Guàrdia Urbana va abatre un gos a l'A-7 a Tarragona
Segons el consistori l'animal posava en perill els conductors; partits i entitats consideren que hi havia alternatives
La mort d'un gos a trets per part d'un agent de la Guàrdia Urbana de Tarragona ha obert una polèmica a la ciutat. Els fets van passar diumenge al matí quan l'animal creuava d'un costat a l'altre de l'autovia A-7. Una situació que segons l'Ajuntament de Tarragona posava en perill els conductors i els policies, que van fer talls intermitents per intentar capturar el quisso. En l'actuació també hi van participar els Mossos d'Esquadra. Finalment, i davant la impossibilitat d'atrapar-lo, un agent del cos municipal va decidir abatre'l a trets. En Comú Podem ha demanat al govern local per què no es va cridar el servei municipal especialitzat en captura d'animals abandonats. Els fets han generat molts comentaris a les xarxes.
"Ens agradaria conèixer amb quins criteris es va valorar que, davant dels cinc intents fallits de contenció, la utilització de l'arma reglamentària era l'opció més adequada. Així mateix, demanem informació sobre per què no es va cridar al servei municipal especialitzat en captura d'animals abandonats o sense identificar, que disposa de mètodes no letals específics per a aquests casos. Requerim una resposta ràpida i transparent per poder clarificar els protocols aplicats", han assegurat des dels comuns.
Per la seva banda, la Secció de Dret Animal de l'Il·lustre Col·legi de l'Advocacia de Tarragona (ICAT) ha demanat "establir protocols conjunts per a situacions com aquesta", que "assegurin el màxim possible la seguretat de tots i no deixin en mans dels agents actuants el pes de decisions que puguin lamentar, tant la mort de l'animal en ser abatut, com els danys o morts de persones en accidentar-se algun vehicle". "Demanem i esperem que realitzades les recerques pertinents es resolguin les qüestions referents sobre si l'actuació amb arma va ser adequada i proporcionada, així com es facin les gestions oportunes per a esbrinar la titularitat del responsable inicial que va propiciar que aquest animal es trobés a la meitat de l'autovia atemorit", han conclòs.