El test d’intel·ligència més curt del món té tres preguntes i només el 17% les encerta
El Cognitive Reflection Test, creat per un professor del MIT, amb prou feines obté un 17% d’encerts fins i tot entre estudiants d’universitats d’elit com Harvard i Yale
El test d’intel·ligència més curt del món està tornant a posar a prova l’agudesa mental de milers de persones i, contra tot pronòstic, la immensa majoria fracassa en el seu intent. El Cognitive Reflection Test (CRT), desenvolupat el 2005 per Shane Frederick, professor de l’Institut Tecnològic de Massachusetts (MIT), consta únicament de tres preguntes aparentment senzilles que, tanmateix, han demostrat ser un desafiament enorme fins i tot per a les ments més brillants de l’àmbit acadèmic.
Els resultats d’aquest peculiar test són reveladors: tot just un 17% dels participants aconsegueix respondre correctament a les tres qüestions plantejades. Frederick va presentar aquestes preguntes a més de 3.000 persones, incloent estudiants de prestigioses universitats com Yale i Harvard, comprovant que la majoria queia en les trampes lògiques del test. El secret de la seua dificultat rau que les preguntes estan dissenyades per provocar respostes intuïtives immediates que resulten ser incorrectes quan s’analitzen amb deteniment.
El CRT ha guanyat popularitat en xarxes socials durant els últims mesos, desafiant nous participants i demostrant que, gairebé dos dècades després de la seua creació, continua sent un eficaç mesurador de la nostra capacitat per superar el pensament automàtic i aplicar un raonament més pausat i analític.
Les tres preguntes que gairebé ningú no respon correctament
El test que està posant en perill milers de persones es compon d’aquests tres senzills enunciats:
1. Un bat i una pilota costen 1,10 euros en total. El bat costa 1 euro més que la pilota. Quant costa la pilota?
2. Si cinc màquines tarden cinc minuts a fabricar cinc objectes, Quant temps tardarien 100 màquines a fabricar 100 objectes?
3. En un llac hi ha un pedaç de nenúfars. Cada dia el pedaç duplica la seua mida. Si tarda 48 dies a cobrir tot el llac, en quants dies cobrirà la meitat del llac?
La gran majoria de persones, fins i tot aquelles amb formació universitària avançada, tendeixen a respondre instintivament: 10 cèntims, 100 minuts i 24 dies, respectivament. Tanmateix, aquestes respostes són equivocades.
Anàlisi de les respostes correctes
Per a la primera pregunta, encara que la intuïció ens porta a pensar que la pilota costa 10 cèntims, una anàlisi més detallada revela l’error. Si la pilota costés 10 cèntims, el bat valdria 1,10 euros (un euro més), per la qual cosa el total seria 1,20 euros, no 1,10 euros. La resposta correcta s’obté plantejant una equació: si la pilota costa x euros, llavors el bat costa x + 1 euros. Junts sumen 1,10 euros, per la qual cosa x + (x + 1) = 1,10. Simplificant: 2x + 1 = 1,10; 2x = 0,10; x = 0,05. Per tant, la pilota costa 5 cèntims i el bat 1,05 euros.
En el segon cas, el raonament precipitat porta a multiplicar els números donats i concloure que es necessitarien 100 minuts. Tanmateix, analitzant la capacitat productiva, si 5 màquines fabriquen 5 objectes en 5 minuts, cada màquina produeix un objecte cada 5 minuts. Per tant, 100 màquines produirien 100 objectes en el mateix temps: 5 minuts.
La tercera pregunta aborda un creixement exponencial. La tendència és dividir-ne 48 entre 2, però això ignora la naturalesa del creixement. Si cada dia el pedaç duplica la seua mida, un dia abans de cobrir completament el llac (dia 47), el pedaç ocuparia exactament la meitat del llac. La resposta correcta és, per tant, 47 dies, no 24.
Per què ens equivoquem en preguntes aparentment senzilles?
El motiu pel qual aquest breu test resulta tan complicat per a la majoria de persones està relacionat amb el que els psicòlegs denominen "Sistema 1" i "Sistema 2" de pensament, conceptes popularitzats per Daniel Kahneman, premi Nobel d’Economia.
El Sistema 1 és ràpid, intuïtiu i automàtic, mentre que el Sistema 2 és més lent, analític i requereix esforç conscient. El CRT està específicament dissenyat per activar respostes immediates del Sistema 1 que, encara que semblen lògiques a primera vista, són incorrectes. Superar aquest test requereix activar el Sistema 2, frenar la resposta instintiva i realitzar una anàlisi més pausat.
Aplicacions del Cognitive Reflection Test en l’actualitat
Des de la seua creació, el CRT ha estat utilitzat en nombrosos estudis de psicologia cognitiva i economia conductual. Investigacions recents han trobat correlacions entre la capacitat per respondre correctament a aquestes preguntes i diversos comportaments com la presa de decisions financeres, la resistència a teories conspiradores o fins i tot el comportament durant la pandèmia de COVID-19.
Empreses de selecció de personal també han incorporat variants d’aquest test en els seus processos de contractació, especialment per a llocs que requereixen pensament analític i capacitat per evitar conclusions precipitades.
Encara que el CRT va ser desenvolupat fa gairebé dos dècades, el seu recent ressorgiment en xarxes socials demostra que continua sent una eina eficaç per posar a prova la nostra capacitat de raonament i ens recorda la importància de no confiar cegament en les nostres primeres impressions, especialment quan ens enfrontem a problemes que requereixen precisió analítica.